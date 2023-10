Lieberknecht: "Aktivität ist das Hauptthema"

In den Heimspielen gegen Gladbach und gegen Bremen spielte der SV Darmstadt 98 zuletzt über weite Strecken druckvoll und aggressiv nach vorne und holte vier Punkte. Ob die Mannschaft auch beim FC Augsburg so auftreten wird, ließ Trainer Torsten Lieberknecht jedoch offen.

Nach dem ersten Saisonsieg will der SV Darmstadt 98 beim FC Augsburg nachlegen (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dabei erwartet Trainer Torsten Lieberknecht eine hitzige Atmosphäre - nicht nur, weil der Gegner die 0:2-Niederlage gegen Freiburg wettmachen wolle. „Man weiß, dass es dort giftig zur Sache gehen wird”, sagte er am Donnerstag. „Ich rechne mit vielen Eins-gegen-eins-Duellen. Deswegen wird die physische Basis ganz wichtig sein.”

Ein Wiedersehen wird es in Augsburg mit Phillip Tietz und Patric Pfeiffer geben, die noch in der vergangenen Saison bei den Lilien unter Vertrag gestanden hatten. Lieberknecht erwartet beide in der Startformation und mit einer entsprechenden Motivation. „Wenn du gegen Ex-Vereine spielst, willst du erst recht deine beste Leistung bringen”, sagte Lieberknecht.

Mindestens Karic fehlt gegen Augsburg

Verzichten müssen die Lilien in Augsburg laut Lieberknecht sicher auf Emir Karic. Der Österreicher hatte sich beim Aufwärmen vor dem Bremen-Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen. Für ihn wird voraussichtlich wieder Fabian Nürnberger auf der linken Außenbahn zum Zug kommen. Der Neuzugang aus Nürnberg hatte seine Sache sehr ordentlich gemacht (kicker-Note 2,0).

Gleich hinter mehreren Spielern stehen Fragezeichen: Kapitän Fabian Holland hat einen angeschwollenen Fuß aus dem Bremen-Spiel. Braydon Manu pausierte nach einem Schlag auf das Sprunggelenk. Christoph Zimmermann hatte am Mittwoch mit Rückenproblemen das Training abgebrochen, Klaus Gjasula pausierte wegen Leistenproblemen.

Mehr Cleverness bei Führung gefordert

Grundsätzlich hat Lieberknecht nach eigener Aussage seine Mannschaft in der Woche nach dem ersten Saisonsieg nicht wesentlich anders erlebt als zuvor: fokussiert, mit Spaß bei der Sache, ein guter Mix aus Leichtigkeit und starkem Konkurrenzkampf. Wichtigste Lehre aus dem Bremen-Spiel sei, dass man auch bei einer klaren Führung dem Gegner nicht noch einmal Luft lassen dürfe. „Es ist ein ganz anderes Level in der Bundesliga, solche Vorsprünge über die Zeit zu bringen”, sagte er mit Blick auf die beiden Bremer Gegentore nach der 4:0-Führung.

Es sei nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Stadion bei den Fans spürbar gewesen, dass mit dem Aufkommen der Bremer Erinnerungen an das Gladbach-Spiel wachgeworden seien, als der SV Darmstadt 98 eine 3:0-Führung aus der Hand gegeben hatte. „Für mich war wichtig, dass wir es trotzdem geschafft haben”, sagte Lieberknecht.

Pressing-Höhe ist für den Coach nicht entscheidend

Offen ließ der Coach, ob seine Mannschaft wieder so furios und druckvoll pressend wie zu Hause im ersten Durchgang gegen Gladbach oder über weite Strecken gegen Bremen spielen oder eher aus einer kompakteren Formation agieren werde wie beim 1:3 in Stuttgart vor zwei Wochen. Danach hatte Kapitän Holland kritisiert, dass die Mannschaft zu lange zu viel Respekt gezeigt habe.

„In der Mannschaft steckt mehr das Gefühl, dass man die Aktivität in den Vordergrund stellen sollte”, sagte er. „Aber man kann auch aktiv sein, wenn man mit einem 5-4-1 wie gegen Stuttgart spielt. Aber da musst du dann einfach aktiver in so einem Block sein. Das Hauptthema ist Aktivität. Da ist es dann egal, in welcher Pressing-Höhe wir agieren.”