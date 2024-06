Lieber doch nicht gegen England?

Deutschlands Achtelfinalgegner wird am Dienstagabend ermittelt. Es ist eher unwahrscheinlich, aber es könnten auch die Engländer werden. Warum das trotz allem gar nicht so gut wäre für das DFB-Team.

Noch ist die Auswahl groß. Alle vier Teams der Gruppe C können Zweiter und damit am Samstag in Dortmund Achtelfinalgegner des Tabellenersten der Gruppe A werden: Serbien (ein Punkt), Slowenien, Dänemark (je 2 Punkte) oder eben die Engländer (derzeit vier Punkte) kommen infrage. England braucht also drei Punkte zum sicheren Gruppensieg, und das hätte vor Turnierbeginn gegen Außenseiter Slowenien wohl nicht wirklich zur Debatte gestanden. Doch die schlechte Leistung gegen Serbien (1:0) und die noch schlechtere gegen Dänemark (1:1) sind hinlänglich thematisiert worden. Ex-Nationalspieler Owen Hargreaves sagte jüngst im kicker-Interview zu der Vorstellung, man werde nun bald auf einen großen Gegner treffen: "Da kriegt man ja Angst."

Allem Offensivpotenzial zum Trotz: Die Defensive hat Priorität bei Southgate

In der Tat, zumal ja nicht anzunehmen ist, dass aus dem übervorsichtigen, manche sagen auch überforderten Trainer Gareth Southgate plötzlich jemand wird, der seine Ansammlung von Stars mit einer ihr angemessenen, offensiven Einstellung aufs Feld schickt. Was er selbst am Montagabend bei der Pressekonferenz bestätigte: "Es geht erst mal darum, gut zu verteidigen." Gegen Slowenien. Hm.

Im defensiven Mittelfeld ist neben Declan Rice ein neuer Partner zu erwarten, doch während nicht nur Hargreaves dort auf einen aus der Tiefe kommenden Jude Bellingham oder einen der viel versprechenden Youngster Kobbie Mainoo oder Adam Wharton setzt, dürfte der bisher ebenso wenig überzeugende, weil biedere Conor Gallagher den Platz von Trent Alexander-Arnold einnehmen, auch wenn Rice selbst sich für den Liverpool-Profi starkgemacht hat.

Die Three Lions haben noch nicht alle Trümpfe ausgespielt

Luke Shaw ist ins Training zurückgekehrt, aber für Dienstag noch keine Alternative auf dem linken Außenverteidigerposten, zumal Kieran Trippier dort defensiv okay war, nach vorne aber keine Impulse setzen konnte. Damit war er aber in schlechter Gesellschaft, der Rest der Offensivkünstler wie Phil Foden, Bellingham, Bukayo Saka oder auch Harry Kane stand meistens zu tief, um nach vorne etwas zu bewegen.

Klingt eigentlich so, als wären die Engländer in dieser Verfassung ein willkommener Gegner für Deutschland, allerdings könnte das auch ein Irrglaube sein. Denn bei aller Kritik - England hat bisher nicht verloren, kaum Torchancen zugelassen und erst einen Treffer per Fernschuss kassiert. Und England hat mit besagten Offensivspielern plus Anthony Gordon oder vor allem Cole Palmer, die noch keine Minute losgelassen wurden, noch Trümpfe in der Hinterhand, die in anderen Teams eher Stammspieler wären. Zudem: Es kann sprichwörtlich und buchstäblich nur besser werden. Und falls diese Offensivmaschine mal ins Laufen kommt, kann jeder Protagonist allein ein Spiel entscheiden. Zumal Deutschland bekanntlich in der Innenverteidigung nicht in bester Besetzung auflaufen wird am Samstag.

Ein weiterer Grund, warum England kein wünschenswerter K.-o.-Gegner ist: Mit Kane, Saka, Palmer - so sie denn dann alle noch auf dem Platz wären - würden sogar drei richtig gute Elfmeterschützen am Start sein, jedenfalls haben sie das in ihren Klubs bei Bayern, Arsenal und Chelsea in dieser Saison bewiesen.

"Springen" die Engländer höher, wenn sie müssen?

Und zu schlechter Letzt erwecken die Three Lions den Eindruck, sie seien eher Pferde als Löwen, die eben nur so hoch springen wie sie müssen. Das war bisher eine überschaubare Höhe, aber mehr war auch nicht gefordert, und auch gegen Slowenien wird alles pragmatisch auf den Gruppensieg ausgerichtet sein, nicht auf eine spektakuläre Leistung. Wer immer die Briten dann aber im Achtelfinale fordert, wird dies mutmaßlich auf gehobenerem Niveau tun, und damit auch England dazu animieren, sein Potenzial deutlicher abzurufen. Southgate sagt berechtigterweise: "Wir gehören zu denen, die das Turnier gewinnen können."

Oder ist am Dienstag etwa alles aus, wenn England verliert und zusätzlich die Dänen gewinnen? Das wäre ein böses Erwachen für Southgate und Co. aus einem schlechten Traum. Dass man sowohl das als auch den Gesamtsieg dieser Mannschaft immer noch nicht ausschließen kann, sagt alles über das Paradoxon von der Insel.