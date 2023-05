Lidl wird Hauptsponsor bei WorldTour-Team

Das deutsche Einzelhandelsunternehmen Lidl steigt als Hauptsponsor in den Radsport ein. Wie der mit US-Lizenz fahrende Rennstall Trek-Segafredo am Dienstag mitteilte, werde man vom 30. Juni an unter dem Namen Lidl-Trek fahren.

Der Supermarkt steigt wieder in die WorldTour ein. picture alliance / Augenklick/Roth