Lichtleins Verabredung mit Weltstar Gidsel

Bei der insgesamt desolaten Vorstellung des DHB-Teams beim 24:30 gegen Kroatien sorgte Nils Lichtlein wenigstens für ein paar helle Momente. Nun freut sich der Rückraumspieler der Füchse Berlin auf das Treffen mit einem alten Bekannten.

Aus Köln berichtet Oliver Bitter

Beim Weltrekordspiel der deutschen Mannschaft zum EM-Start in Düsseldorf gegen die Schweiz gehörte Nils Lichtlein noch nicht zum Spieltagskader. Doch ausgerechnet in seiner Wahlheimat Berlin feierte der Rückraum-Spieler der Füchse wegen des Ausfalls von Kai Häfner jüngst sein EM-Debüt.

Die Fortsetzung folgt in Köln: Gegen Kroatien hinterließ der 21-Jährige in der ziemlich desolaten und ernüchternden zweiten Halbzeit einen sehr ordentlichen Eindruck, machte zwei Tore bei zwei Versuchen, zeigte sich hellwach bei einigen Angriffsaktionen.

Der nächste Schritt in der Karriere des U-21-Weltmeisters, der immerhin nachgewiesen hat, dass er ein Mann für gewisse Minuten sein kann. Große Erwartungen in den Linkshänder hatte vor dem Turnier nicht nur Ex- Bundestrainer Heiner Brand. "Ich glaube aus meiner Erfahrung heraus daran, dass sich im Team eine Überraschung ergeben wird, das könnte Nils Lichtlein sein", so der Weltmeister-Trainer von 2007 in einem Podcast. "Er hat für mich etwas Außergewöhnliches an sich auf der Mittelposition, und sowas brauchst du in so einem Turnier."

Als vielseitige Alternative im Rückraum könnte sich der 1,83 Meter große Lichtlein in der Tat als Faktor erweisen. Und trifft am Freitag (20.30 Uhr) im Halbfinale auf seinen Klub-Kameraden bei den Füchsen, Mathias Gidsel.

Ob er weiß, wie man einen der besten Rückraumspieler aufhalten kann? "Naja", sagt Lichtlein zögernd, "nicht so wirklich …"

Dass man sich in Köln sehen könnte, wurde natürlich vorher mal angesprochen. Eine kleine Verabredung mit einem Weltstar also. "Wir haben vor dem Turnier schon darüber geflachst, dass wir uns im Verlauf mal sehen könnten. Da hat er nur gelächelt", erzählt Lichtlein. Vielleicht weil er dem DHB-Team den Sprung ins Halbfinale nicht zwingend zugetraut hätte.

Kroatien-Spiel für Lichtlein "ziemlich ernüchternd"

Insgesamt komme es für das deutsche Team vor allem darauf an, "eine bärenstarke Abwehr" zu stellen, wie Lichtlein argumentiert. "Leider haben die Dänen nicht nur einen wurfstarken Rückraum. Sie sind Eins-gegen-eins stark und haben überragende Außen. Da sind wir in der Abwehr natürlich extrem gefordert und müssen dann versuchen, ins Tempospiel zu kommen."

Sehr kritisch sah Lichtlein die Vorstellung des deutschen Teams bei der Niederlage gegen die bereits ausgeschiedenen Kroaten. "Das war ziemlich ernüchternd, wir haben viel zu viel verworfen und hatten dann auch noch ein schlechtes Rückzugverhalten", führt der gebürtige Regensburger an.

Insgesamt ist die Teilnahme an der Heim-EM natürlich ein weiterer Schritt in der Karriere des Youngsters, nachdem er infolge einer schweren Sprunggelenksverletzung im November 2021 sogar um die Fortsetzung seiner Karriere hatte bangen müssen. Insgesamt neun Monate war er damals ausgefallen, kämpfte sich zurück, ist nun zumindest in gewissen Phasen eine Alternative für das Team von Alfred Gislason.

Hanning: "Von zehn Spielen gewinnen wir höchstens zwei"

Eine Entwicklung, die natürlich auch sein Onkel sehr intensiv verfolgt, Carsten Lichtlein, der die U-21-Weltmeister im vergangenen Sommer mit betreute und 2007 beim WM-Sieg der deutschen Mannschaft zum DHB-Kader gehört hatte. In Köln übrigens, dort, wo die aktuelle Mannschaft am Freitag den nächsten Schritt zu machen hofft.

Das aber wird nur gelingen, wenn sich die Mannschaft ganz enorm steigert gegen den Weltmeister. "Von zehn Spielen gegen Dänemark", so der kicker-Experte und frühere DHB-Vize Bob Hanning, "gewinnen wir höchstens zwei."