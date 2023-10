Lichtlein: "Die machen schon genug vorne"

Die Füchse Berlin gewinnen ein weiteres Spitzenspiel. Eigengewächs Nils Lichtlein übernimmt immer mehr Verantwortung.

Das Pensum von Jaron Siewert nahm in der Schlussphase sukzessive ab. Der Trainer von den Füchsen Berlin machte an der Seitenlinie nicht mehr so viele Meter wie in den vorherigen 55 Minuten. Sogar ein klitzekleines Lächeln war nach dem Treffer von Mathias Gidsel zum 36:30 kurz vor Feierabend im Gesicht des 29-Jährigen zu erkennen. Die ganze Anspannung vom Spitzenspiel gegen die MT Melsungen legte sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich erstmals.

Die große Feierei mit den Fans im Anschluss überließ er hauptsächlich seinen Schützlingen, die den "Fuchsbau" zwischenzeitlich immer mal wieder in ein Tollhaus verwandelten. "Ich hab noch nie gesehen, dass in der Schmeling-Halle alle Zuschauer gestanden haben. Das war fantastisch zu beobachten", schwärmte Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar, der unter anderem Eigengewächs Nils Lichtlein in den höchsten Tönen lobte: "Herausragende Schlussphase von Nils, wie er sich da ein Herz gefasst hat."

Sowieso würden die Auftritte der Leistungsträger fast schon zur Normalität werden, so Kretzschmar weiter. So waren es beim 37:31-Erfolg gegen den Tabellenzweiten einmal mehr Lasse Anderson (11 Tore) sowie Gidsel (8), die mächtig aufdrehten. Zusammen mit Lichtlein (3) war der Rückraum der Füchse für die Hessen phasenweise nur sehr schwer zu greifen. „Weil wir so viele Spiele haben, sind Lasse und Mathis über jeden Ball, den ich mir nehme, sehr froh. Die machen schon genug vorne. Demenentsprechend habe ich genügend Freiraum", betonte Lichtlein.

Ratschläge von Siewert bekommen

Aufgrund der Verletzungen von Paul Drux (Achillessehnenriss) und Fabian Wiede (Bruch des Sprunggelenks) bekommt der 21-Jährige genügend Spielzeit, um sich auf einem hohen Niveau weiterzuentwickeln. „Nach der WM habe ich mir erhofft, mehr zu spielen. Und das ist jetzt meine Chance, die ich nutzen kann", sagte Lichtlein, der sich während der Partie im engen Austausch mit Trainer Siewert befand und so einige Ratschläge mitbekommen hatte. Es scheint gefruchtet zu haben, drehte er in der Crunch Time mit zwei wichtigen Treffern doch nochmals einen Gang hoch.

Und genoss damit einen großen Anteil daran, dass die Füchse wettbewerbsübergreifend den zwölften Sieg im zwölften Spiel einheimsten. Wie die Berliner überhaupt zu schlagen sind? „Hoffentlich erstmal nicht", so die knappe Antwort von Lichtlein, der genau wie seine Mitspieler aktuell vor Selbstbewusstsein nur so strotzt - die positiven Allüren eines Tabellenführers, die es bedarf, um die Spitze zu verteidigen.