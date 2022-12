Lichtgestalt Messi auf den Fersen von Klose und Matthäus

Lionel Messi ist ohne Zweifel eine Lichtgestalt des Fußballs - zahlreiche Rekorde nennt der gerade mal 1,70 m große Argentinier sein Eigen, gegen Australien kamen weitere beeindruckende Marken hinzu.

Beim 2:1 über die Socceroos war Messi in seinem 1000. Pflichtspiel nicht nur derjenige, der die Albiceleste in Führung brachte und damit den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale gegen die Niederlande klarmachte, er übertraf in diesem Spiel auch das argentinische Fußball-Idol Diego Maradona.

Messis wunderbarer Linksschuss in der 35. Minute zum 1:0 war sein erstes Tor in der K.-o.-Phase einer WM und sein insgesamt neuntes bei einer Weltmeisterschaft. Maradona, der die Südamerikaner 1986 zum Titel geführt hatte, kam im Laufe seiner Karriere auf acht Tore.

Rekord-Nationalspieler seines Landes ist Messi (169 Spiele) schon längst, Rekord-Torschütze ebenso - schon vor sechs Jahren hatte er Gabriel Batistuta (55 Länderspieltreffer) abgelöst. Inzwischen liegt der 35-jährige Messi bei 94 Toren für die Albiceleste, hat aber (noch) nicht die meisten WM-Tore für sein Land erzielt. Diese Bestmarke hält noch immer Batistuta mit zehn Toren. Dessen Rekord kann "La Pulga" nun am Freitag (LIVE! ab 20 Uhr bei kicker) egalisieren oder gar übertreffen.

Weiterer Rekord wackelt

Eine andere Bestmarke hatte Messi übrigens schon beim 2:0 über Polen geknackt - damals bestritt er sein 22. WM-Spiel für Argentinien und überflügelte damit Maradona (21 WM-Spiele) als WM-Rekordspieler der Südamerikaner. Aktuell liegt "La Pulga" bei 23 WM-Spielen und belegt damit in der ewigen Bestenliste mit Italiens Paolo Maldini den dritten Platz.

Sollte Messi gesund bleiben, dann wird er am Freitag mit Miroslav Klose (24 WM-Spiele) gleichziehen und im Falle eines argentinischen Einzugs in das Halbfinale würde auch Lothar Matthäus' Rekordmarke von 25 WM-Spielen in Gefahr geraten. Immerhin hätte der Mann, der schon so viele Rekorde aufgestellt hat, in diesem Fall noch zwei weitere Möglichkeiten, um Einsätze zu sammeln und eine weitere Bestmarke aufzustellen.