Lichtermeer für Todesopfer: "Zwei ganz schlimme Fälle - das steht über allem"

Stille nach dem Schlusspfiff: Der Leipziger 2:0-Erfolg über Gladbach wurde von zwei Todesfällen überschattet. Die Fans beider Lagern reagierten darauf sehr pietätvoll - und die Beteiligten der Teams konnten es nachvollziehen.

Gedämpfte Stimmung während des Bundesliga-Samstagabendspiels, ein Lichtermeer aus Smartphone-Leuchten und Stille nach dem Abpfiff: Das souveräne 2:0 (1:0) von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach rückte nach dem Tod eines Anhängers in einem Block der Gastgeber sowie ein Unfallopfer aus den Kreisen der Fohlen bereits während des Spiels in der Red Bull Arena in den Hintergrund.

So war auf der Anreise ein Borussia-Fan bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen. "Das hat man zu Beginn schon gemerkt. Es war eine ganz komische Stimmung - und es ist natürlich tragisch", sagte Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder sichtlich betroffen bei Sky.

"Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und der Familie"

Schröder führte seine Gedankengänge während der Partie sogar noch weiter aus und sagte zunächst: "Du spürst die komische Stimmung direkt am Anfang. Wir haben von dem Gladbacher Vorfall auch schon vor dem Spiel gehört und waren tief betroffen. Da war auch klar, dass aus dem Gladbacher Block der Support erst einmal nicht so da war und eingestellt ist. Dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass es auch bei uns im Block sehr still war."

Das weitere Prozedere: "Wir haben sofort die Info bekommen, dass da was passiert sei. Das hat sich dann auch schnell als das herausgestellt, was es am Ende war. Das war im Spiel zwischenzeitlich auch präsent, ist auch bei den Spielern angekommen. Im Endeffekt sind es zwei ganz, ganz schlimme Fälle - das steht über allem und da möchte ich mich nicht drüber hinwegsetzen."

RB-Profi Benjamin Henrichs ergänzte: "Ich muss ehrlich sagen: In der ersten Halbzeit hab ich natürlich mitbekommen, dass es keine wirkliche Stimmung gab - weder von Gladbacher noch von unserer Seite. In der Pause hab ich es dann erfahren. Die Spieler auf der Bank haben uns informiert." Auch Henrichs zeigte sich diesbezüglich betroffen, dass ein Anhänger der Leipziger im Stadion um sein Leben gerungen hatte und die Reanimation des medizinischen Personal letztlich gescheitert war. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und der Familie", hatte Stadionsprecher Tim Thoelke passend dazu zu Beginn der Halbzeitpause durchgesagt. Das Stadionprogramm war ebenfalls heruntergefahren worden - so erklang etwa nach dem Schlusspfiff auch keinerlei Musik über die Lautsprecher.

Rang vier? "Das ist unser Anspruch"

Der rein sportliche Fakt, dass die Sachsen mit diesem wichtigen Dreier das Ergebnis des BVB (1:1 in Wolfsburg) ausgenutzt und wieder bis auf einen Zähler Rückstand an Champions-League-Rang vier herangerückt waren, geriet ob dieser Trauerfälle in den Hintergrund. Wenngleich der Sportdirektor anmerkte: "Es war ein absolut wichtiger Sieg, gerade weil wir damit Dortmunds Ergebnis ausgenutzt haben. Und auch gerade vor den kommenden Aufgaben (in München am nächsten Samstag um 18.30 Uhr; Anm. d. Red.) war der Sieg erwünscht und eingefordert - und ist dann auch eingetreten. Denn unser Ziel ist definitiv die direkte Quali, das ist unser Anspruch."

Henrichs sportlicher Kommentar dazu: "Es war eine sehr reife Leistung, wir haben viele Chancen herausgespielt und wenig zugelassen. Das war ein guter Step nach vorne." Gerade im Vergleich zu den zuvor oft schwächeren Leistungen wie drei Niederlagen zum Jahresauftakt.

Rose: "Mein aufrichtiges Beileid"

Leipzigs Trainer Marco Rose erkannte den sportlichen Wert dieses Abends sicherlich, ihm spukten die traurigen Gedanken aber besonders durch den Kopf: "Es geht trotzdem um Punkte an solch einem Abend - aber man merkt dann schnell, dass etwas ganz anderes im Leben wichtig ist. Nämlich Gesundheit. Es ging gestern um den Gladbach-Fan, heute um den Leipzig-Fans - tragisch. Mein aufrichtiges Beileid an die Familien. Und ich glaube, dass das Stadion und die Fans toll darauf reagiert haben."

Jetzt müsse er aber "trotzdem hier stehen und das Spiel analysieren, das ist das Schwierige". Sein kurzes sportliches Fazit: "Es war eine klare Leistung. Wir haben schöne Tore geschossen, wir hatten Torchancen, haben in dieser intensiven Woche leidenschaftlich verteidigt und so letztlich verdient gewonnen."