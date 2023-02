Lichtenberg trennt sich von Trainer Tik

Regionalligist SV Lichtenberg will im Abstiegskampf neue Impulse setzen: Cheftrainer Murat Tik muss gehen.

"Wir wollen die Liga unbedingt halten", sagt Benjamin Plötz, Sportlicher Leiter des SV Lichtenberg 47. Nun erhoffen sich die Berliner von einem neuen Trainer an der Seitenlinie "den so dringend benötigten Impuls" für die Mannschaft im Abstiegskampf: Cheftrainer Murat Tik muss gehen. Man habe diese Entscheidung nach gemeinsamer Analyse aller Beteiligter in gegenseitigem Einvernehmen getroffen, schreibt der Verein.

Seit dem Re-Start in die Saison konnte Lichtenberg aus fünf Partien lediglich zwei Zähler holen. Zuletzt stand eine deftige 0:5-Niederlage gegen Energie Cottbus. Die Folge: Die "47er" stehen auf Rang 16, der je nach Szenario den direkten Abstieg bedeuten könnte. Zudem droht der Anschluss an die vorderen Plätze verloren zu gehen.

"Habe fantastische Menschen kennengelernt"

Der 48-jährige Tik hatte zu Saisonbeginn in Lichtenberg übernommen; nach erfolgreichem Start in die Spielzeit blieben die Erfolge auf dem Platz allerdings zunehmend aus - Abstiegskampf lautet nun die Realität. "Ich habe hier in Lichtenberg fantastische Menschen kennengelernt und werde den Verein auch weiter intensiv verfolgen. Ich drücke fest die Daumen, dass der Klassenerhalt gelingt", wird Murat Tik in der Meldung des Vereins zitiert. Und auch aus Plötz' Worten klingt Bedauern über die Trennung: "Unsere Wertschätzung gegenüber Murat als Trainer, vor allem aber auch als Mensch, ist riesengroß. Ich möchte ihm ausdrücklich für seine geleistete Arbeit bei uns danken."

Im kommenden Spiel am Samstag gegen die BSG Chemie Leipzig werden die beiden Co-Trainer Jonas Schmidt und Kevin Hetzel übernehmen. Verstärkt wird das Duo vom etatmäßigen Kapitän David Hollwitz, der mit einer Kreuzbandverletzung bis zum Saisonende ausfällt.