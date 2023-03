Lichtenberg-Trainer Raab: "Wir sind alle Fans von Halle und Zwickau"

Rudy Raab ist nach vielen Jahren im Ausland zurück in Berlin und will mit dem SV Lichtenberg 47 die Klasse in der Regionalliga Nordost halten. Dafür schaut er auch auf die Ost-Klubs in der 3. Liga.

Ist bei der Mission Klassenerhalt auch auf fremde Hilfe angewiesen: Rudy Raab, neuer Trainer des SV Lichtenberg 47 IMAGO/Matthias Koch