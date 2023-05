Lichtenberg bleibt hinter Meuselwitz - BFC-Fans sorgen für Unterbrechung

In der Regionalliga Nordost hat der SV Lichtenberg 47 den Klassenerhalt nicht mehr in den eigenen Händen. Dass es gegen Schlusslicht Tennis Borussia nur zu einem Remis reichte, macht die Lage nicht einfacher. Währenddessen gab es zwischen der VSG Altglienicke und dem BFC Dynamo einen Vorfall vor der Tribüne - und zwischen dem Chemnitzer FC und Lok Leipzig keinen Sieger.

Lichtenberg nur remis gegen das Schlusslicht

Welcher Platz am Ende der Saison noch den Abstieg bedeutet, hat mit der Frage zu tun, wie viele Nordost-Vertreter aus Liga drei absteigen müssen - und ob der Meister der Regionalliga sich in den Aufstiegsspielen durchsetzen kann. Jedenfalls steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Klassenverbleib mit dem 15. Rang, den entsprechend auch der SV Lichtenberg am Freitagabend gegen Tennis Borussia Berlin ins Visier nahm. Doch das 2:2 dürfte in der Endabrechnung zu wenig sein. Die Berliner Gäste erwischten dabei einen starken Start und gingen früh mit 1:0 in Führung, als Travassos bei einer Doppelchance zur Stelle war (4.). Lichtenberg aber bekam wenig später einen Foulelfmeter zugesprochen, den Owczarek zum 1:1-Ausgleich verwandelte (11.). Auch in Durchgang zwei war es Travassos, der das Schlusslicht nach wenigen Minuten mit 2:1 in Führung schoss. Erst weit in der Nachspielzeit gelang L47 immerhin durch Grafs Seitfallzieher noch der Punktgewinn (90.+4).

Lange Unterbrechung in Altglienicke

Lediglich um eine gute Abschlussplatzierung im Gesamtranking spielten am Freitag die VSG Altglienicke und der BFC Dynamo. Und dennoch geriet das Ergebnis - ein 3:2-Sieg des BFC - am Ende etwas in den Hintergrund. Nach temporeichen Beginn zog plötzlich Euschen vom Strafraum ab und stellte mit der ersten Chance auf 1:0 für den BFC (6.). Anschließend stotterte das Getriebe etwas, bis erneut Euschen zur Stelle war und die Heimelf in diesem zunächst lauen Frühlingsabend-Kick mit seinem 2:0 aus spitzem Winkel schockte (31.). Diesmal aber fand die VSG die schnelle Antwort, als nach einem Querschläger im Strafraum Breitkreuz per Kopf auf 1:2 stellte (33.) - der Pausenstand. Nach Wiederanpfiff blieb die Partie mau, dann aber gab es Foulelfmeter für die Heimelf, den Cigerci zum 2:2 verwandelte (72.). Nun war plötzlich Leben in der Partie. Keeper Sommer verhinderte die Führung der VSG, ehe auf der Gegenseite Kleihs mit seinem gefühlvollen Schuss in den Winkel erneut den BFC mit 3:2 in Führung brachte (75.). In der Schlussphase allerdings kam es auf den Tribünen zu einem Nebenschauplatz: Offenbar versuchten Anhänger des BFC Dynamo, in den Innenraum des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks zu gelangen, wurden von der Polizei allerdings daran gehindert. Nach Informationen des "Berliner Kurier" wurde zuvor ein Anhänger des BFC auf den Rängen bewusstlos. Weil ein Ordner nicht schnell genug reagiert haben soll, kam es in Folge zu einer Auseinandersetzung. "Es kann nicht sein, dass unsere Fans in ein schlechtes Licht gerückt werden. Wenn es dort im Block einen medizinischen Notfall gab und ein Ordner lässt nicht zu, dass Sanitäter in den Block kommen, dann hat man auch als Fan das Recht über den Zaun zu springen, damit Hilfe kommt", zitiert der "Kurier" BFC-Coach Heiner Backhaus. Der Schiedsrichter unterbrach die Partie für rund zehn Minuten, in der langen Nachspielzeit fielen keine Treffer mehr.

Lok verpasst den Sieg in Chemnitz

Der Chemnitzer FC und Lok Leipzig kreuzten am Freitag ebenso die Klingen, das Spiel endete 1:1. Nach verhaltenem Start erhöhte zunächst die Heimelf den Druck, die Führung aber fiel auf der Gegenseite: Sirch setzte Atilgan in Szene, der aus rund 14 Metern zum 1:0 für Lok ins kurze Eck traf (20.). Doch Chemnitz antwortete sogleich: Nach einer Balleroberung bediente Brügmann in der Mitte Keller, der keine Mühe mit dem 1:1 hatte (24.). Nun war es ein flottes, umkämpftes Duell, Tore fielen bis zur Pause aber keine mehr. Nach Wiederanpfiff wurde das Geschehen hektischer, das Spielerische blieb dabei etwas auf der Strecke. Die dickste Chance auf die erneute Führung hatte zunächst Loks Atilgan, der allerdings nur den Pfosten traf. Diese Szene läutete dann aber eine unterhaltsame Schlussphase ein, in der sich Ziane nach Foul im Strafraum vom Punkt die beste aller Möglichkeiten bot, doch CFC-Keeper Jakubov tauchte ab und rettete seinem Team einen Zähler. Auf der Gegenseite wurde ein Ulrich-Treffer wegen Handspiels noch vom Schiedsrichter kassiert. Nach spannenden Schlussminuten pfiff der Unparteiische, der an diesem Tag viel zu tun hatte, ab.

Holt sich Cottbus den Titel?

Bei Energie Cottbus werden die Stunden und neuerdings auch die noch zur Verfügung stehenden Tickets vor dem Heimspiel um die Regionalliga-Meisterschaft gegen Rot-Weiß Erfurt am Samstag gezählt. Die Euphorie in der Lausitz ist groß. Bis Mitte der Woche waren bereits mehr als 17.000 Eintrittskarten (Saisonrekord) verkauft. Mit einem Sieg gegen Verfolger Erfurt könnten die Cottbuser die Meisterschaft am drittletzten Spieltag perfekt machen. Sie würden dann am 7. und 11. Juni um den Aufstieg in die 3. Liga spielen - vermutlich gegen die SpVgg Unterhaching, sofern der Meister der Regionalliga Bayern die Lizenzauflagen erfüllen kann.

Die aktuelle Euphorie saugt auch die Mannschaft auf. Mit dem 3:1-Sieg bei Germania Halberstadt am vergangenen Sonntag hat sich der Spitzenreiter den ersten Matchball gesichert. "So haben wir uns das natürlich vorgestellt. Wir haben jetzt eine unfassbar gute Ausgangslage, das wird ein geiles Spiel mit unserer Heimkulisse", erklärte Energie-Stürmer Timmy Thiele in Halberstadt am Mikrofon des MDR. Der 31 Jahre alte Angreifer steht sinnbildlich für den Aufwärtstrend von Energie in diesem Jahr.

Der Liga-Favorit startete holprig in die zweite Saisonhälfte. Und auch Winter-Zugang Thiele brauchte eine gewisse Anlaufzeit bei seinem neuen Klub. Eine Überraschung war das nicht, denn der 188-malige Drittligaspieler (44 Tore) musste sich nach seinem Abschied bei Viktoria Köln im Sommer 2022 individuell fit halten und hatte außerdem noch eine Operation an der Leiste zu verarbeiten. "Wir sind überzeugt, dass uns Timmy mit seiner Art des Fußballs sukzessive weiterhelfen kann", hatte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz (57) bei der Verpflichtung im Januar betont.

Der Druck liegt jetzt definitiv bei Erfurt. Wir spielen zu Hause und sind eine krasse Heimmacht. Energie-Angreifer Timmy Thiele

Inzwischen zahlt Thiele dieses Vertrauen Schritt für Schritt zurück. Zwei Tore in 14 Einsätzen für Cottbus sind zwar keine außergewöhnliche Ausbeute, aber als Zielspieler in vorderster Linie wird der Routinier immer wertvoller. Auch in der Kabine hat der meinungsstarke und extrovertierte Thiele inzwischen eine Führungsrolle eingenommen.

Nach neun Vereinen in den zurückliegenden zehn Jahren ist der Stürmer vor allem privat angekommen. Gemeinsam mit seiner Familie hat der gebürtige Berliner ein Haus am Rande der Hauptstadt gefunden. Entscheidende Spiele wie am Samstag gegen Erfurt hat der 1,88 Meter große Offensivakteur in seiner Karriere schon einige erlebt. Vorfreude ja, aber Anspannung? "Keinerlei Anspannung", versichert Thiele: "Der Druck liegt jetzt definitiv bei Erfurt. Wir spielen zu Hause und sind eine krasse Heimmacht. Dementsprechend wollen wir auch auftreten."

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Hajrulla schmerzlich vermisst

Auf Erfurter Seite wurde dagegen ein Offensivspieler lange schmerzhaft vermisst: Romario Hajrulla. Erstmals seit seiner im Februar 2023 erlittenen Verletzung absolvierte der Stürmer von Rot-Weiß am vergangenen Montag wieder ein Training mit der Mannschaft. "Das Knie hält", verkündete der Angreifer vor dem Regionalliga-Topspiel.

Eine große Hilfe wird Hajrulla wahrscheinlich aber kurzfristig nicht sein. Beim Duell am Samstag wird er, wenn es gut läuft, vielleicht in den Kader der Thüringer zurückkehren und auf der Bank sitzen. Aber nach wochenlangem Ausfall fehlt dem 24-Jährigen freilich die Spielpraxis. Dass Erfurt nicht mehr aus eigener Kraft den 1. Platz belegen kann und im Falle einer Niederlage zuschauen muss, wie Cottbus den Meistertitel feiert, hängt auch eng mit dem Ausfall Hajrullas zusammen.

Seitdem der Angreifer bei der 0:2-Heimniederlage gegen die VSG Altglienicke am 21. Februar rüde ausgebremst wurde und einen Außenbandanriss im rechten Knie erlitt, ist beim Aufsteiger auch die Torgefährlichkeit verloren gegangen. "Wir vermissen ihn schmerzlich. Unser Spiel ist ein anderes, wenn er nicht vorne drin ist. Da sieht man seine Wichtigkeit", sagt Trainer Fabian Gerber (43).

Unser Spiel ist ein anderes, wenn Romario nicht vorne drin ist. Da sieht man seine Wichtigkeit. RWE-Coach Fabian Gerber

In 18 Einsätzen in dieser Saison hatte Hajrulla mit acht Toren und fünf Vorlagen entscheidenden Anteil daran, dass sich Erfurt zum Überraschungsteam dieser Serie aufschwang. Trotzdem sendete der Offensivakteur noch aus der Verletzungspause ein wichtiges Signal für die Kaderplanung.

Denn abseits des sportlichen Geschehens verlängerte der Angreifer, der in der vergangenen Saison zur Winterpause nach Erfurt kam, unlängst seinen Vertrag bis 2024. "Ich fühle mich in Erfurt sehr wohl und bin froh, dass ich nun Planungssicherheit über den Sommer hinaus habe", sagt Hajrulla über sein Bleiben, egal in welcher Spielklasse Rot-Weiß zur kommenden Saison antritt.

Die weiteren Partien

Am Samstag empfängt Chemie Leipzig parallel zum Topspiel noch Germania Halberstadt und Carl Zeiss Jena den SV Babelsberg. Abgeschlossen wird der 32. Spieltag sonntags. Neben der Begegnung ZFC Meuselwitz gegen Viktoria Berlin wird auch beim Berliner AK und in Luckenwalde gespielt. Beim BAK gastiert Hertha II, beim FSV der Greifswalder FC.