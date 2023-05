Lichtenberg 47: "Wunschkandidat" Hollwitz wird Sportlicher Leiter

In Sachen Ligazugehörigkeit schwirren beim SV Lichtenberg 47 aktuell noch viele Fragezeichen durch den Raum. Doch unabhängig, ob die Berliner in der Regionalliga bleiben, mit David Hollwitz ist ein neuer Sportlicher Leiter auserkoren.

Der SV Lichtenberg 47 hat in dieser Woche eine wichtige personelle Entscheidung für die Zukunft getroffen. In David Hollwitz wurde ein Nachfolger für den scheidenden Sportlichen Leiter Benjamin Plötz gefunden. Plötz hatte im April seinen Abschied nach zwölf Jahren bekannt gegeben.

Mit Hollwitz wird nun ein ehemaliger Spieler der Lichtenberger das Amt übernehmen. Der frühere Innenverteidiger hatte sich im Januar dieses Jahres einen Kreuzbandriss zugezogen und war zuletzt bereits als Assistent von Trainer Rudy Raab ins aktuelle Geschehen eingebunden. Nun hat er seine Karriere endgültig beendet und wird in die großen Fußstapfen von Benjamin Plötz treten. "Ich bin sehr froh, dass David sich der Herausforderung stellt. Er war unser aller Wunschkandidat", betont Plötz.

David ist ein ruhiger, ausgeglichener Typ, der die Sprache der Spieler spricht. Rudy Raab, Trainer von Lichtenberg 47, über Hollwitz

Hollwitz, der einst beim 1. FC Union Berlin II und beim SV Babelsberg 03 spielte, war 2017 von Viktoria Berlin zu den Lichtenbergern gekommen und hatte lange als Mannschaftskapitän amtiert. Als Führungsspieler erwarb er sich im Team und im gesamten Verein große Anerkennung. "Das ist eine gute Lösung. David ist ein ruhiger, ausgeglichener Typ, der die Sprache der Spieler spricht. Er wird in die neue Rolle hineinwachsen", sagt Raab in Hinblick auf Hollwitz' neue Aufgabe.

Ob Hollwitz den Verein in der kommenden Saison weiter in der Regionalliga Nordost managen wird, ist zwei Spieltage vor Saisonschluss aber noch offen. Denn der 16. Platz, den die Lichtenberger derzeit belegen, würde am Saisonende nur dann zum Klassenerhalt reichen, wenn der Hallesche FC den Klassenerhalt in der 3. Liga schafft und der Meister der Regionalliga Nordost aufsteigt. Die Planung für die kommende Spielzeit läuft bei den Berlinern daher zweigleisig und wird bis Ende Juni noch von Plötz übernommen. Ab Juli wird Hollwitz dann alleine in der Verantwortung stehen.

Am Sonntag müssen die Lichtenberger aber erst einmal auswärts beim Greifswalder FC antreten, der als Tabellen-14. ebenfalls noch um den Klassenerhalt kämpft. Eine Woche später empfängt das Team von Rudy Raab dann am 34. Spieltag den BFC Dynamo in der heimischen Zoschke-Arena. "Jetzt freuen wir uns erst einmal auf unser Spiel in Greifswald. Noch können wir den Klassenerhalt schaffen", betont Raab und ergänzt: "Drei Punkte wären unglaublich wertvoll."