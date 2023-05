Lichtenberg 47 sendet Lebenszeichen: "Jetzt gilt es, Meuselwitz zu schnappen"

Erleichterung in Berlin-Lichtenberg: Durch einen Erfolg im Stadtduell gegen den FC Viktoria Berlin steigerte L47 seine Chancen im Abstiegskampf massiv.

Durch ein 4:2 wieder in Schlagdistanz zu Meuselwitz: der SV Lichtenberg 47 IMAGO/Beautiful Sports

Das 4:2 im Stadtduell bei Viktoria Berlin war für den SV Lichtenberg 47 ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Durch den Auswärtssieg im Stadion Lichterfelde beendeten die Rot-Weißen eine Durststrecke von sechs sieglosen Partien in Folge (zwei Remis, vier Niederlagen). "Es war ein Wechselbad der Gefühle für uns. Wir haben in dem Spiel aber konsequent unsere Chancen genutzt und werden den Sieg genießen", sagte Trainer Rudy Raab.

Durch den Dreier verkürzte Lichtenberg den Rückstand auf den ZFC Meuselwitz auf nur noch einen Punkt. "Der Sieg war auch ein Zeichen nach unten in Richtung TeBe und Halberstadt. Jetzt gilt es, den Druck oben zu halten und uns Meuselwitz noch zu schnappen, um dann planbar die Spielklasse zu halten", so Raab.

Im Saisonendspurt trifft seine Mannschaft am kommenden Freitag auf Schlusslicht Tennis Borussia Berlin, danach warten der Greifswalder FC und der BFC Dynamo. "Wir wollen nicht abhängig von den Aufstiegsspielen im Juni sein", so Raab. Doch steigt der Meister der Regionalliga Nordost in der Relegation auf, könnte auch Platz 16 zum Klassenerhalt reichen.