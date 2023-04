Lichtblick Malen: Gewinner unter Verlierern

Viel Positives konnte Borussia Dortmund aus dem Spitzenspiel bei Bayern München nicht mitnehmen. Immerhin: Donyell Malen zeigte sich nach der Pause und traf sogar noch.

Es gibt dankbarere Zeitpunkte für eine Einwechslung als zur Hälfte eines im Grunde entschiedenen Spitzenspiels. Das Zwischenergebnis von 3:0 wurde auf der Anzeigetafel kurz unterbrochen, um den Doppel-Wechsel anzukündigen, den BVB-Trainer Edin Terzic nach einer lautstarken Pausenansprache vornahm: Salih Özcan kam für Julian Ryerson und Donyell Malen für Julian Brandt.

Während der türkische Nationalspieler keine ganz großen Impulse mehr setzen konnte, machte der Niederländer durchaus auf sich aufmerksam. Immer wieder suchte er auf seiner linken Seite gegen verständlicherweise etwas nachlässig gewordene Münchner das Dribbling, zog Sprints an und kam auch gefährlich durch. Drei Torschüsse standen für den 24-Jährigen am Ende in der Statistik, kein anderer Dortmunder hatte mehr als einen. Und erfolgreich war Malen auch noch: In der 90. Minute zog er wieder einmal in die Mitte, spielte einen Doppelpass mit Raphael Guerreiro und schloss zum 2:4-Endstand präzise ins lange Eck ab.

Es war bereits der dritte Treffer in den letzten fünf Bundesliga-Spielen für Malen. Das ist vor allem bemerkenswert, weil ihm in den 40 Partien zuvor nur fünf Tore gelungen waren, seit er im Sommer 2022 von der PSV Eindhoven für rund 30 Millionen Euro zum BVB gewechselt war. Die Anlagen waren schon immer da, die Stärken blitzten auf, doch der Durchbruch in Form von regelmäßigen Toren gelang dem variablen Angreifer bislang nicht - zumindest nicht in den Pflichtspielen.

Im Training, das hatte Terzic ein ums andere Mal durchblicken lassen, sehe das anders aus. "Wenn wir Fünf-gegen-fünf spielen, dann ist er derjenige, der fünf bis acht Tore schießt", berichtete der Trainer und war sich sicher, es sei nur eine Frage des "wann, nicht des ob", dass Malen das auch in der Liga zeigen würde. Die letzten Partien lassen zumindest darauf hoffen, dass der Knoten geplatzt ist. Allerdings: Auch in der vergangenen Saison hatte Malen eine Phase, in der er plötzlich traf, im November und Dezember 2021 erzielte er fünf Tore in sechs Spielen - danach folgten bis Saisonende aber nur noch zwei weitere.