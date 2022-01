Lichtblick Koepfer hat "genug Schmerzmittel" - Nadal dominiert und spricht über Djokovic

Novak Djokovic ist abgereist - der Sport rückt bei den Australian Open nun in den Vordergrund. Für Dominik Koepfer, Yannick Hanfmann und Rafael Nadal begann das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wunschgemäß.

Wuchtiger Auftakt: Dominik Koepfer in Runde eins in Melbourne. picture alliance/dpa

Nach dem Abschluss des Corona-Krimis um den ungeimpften Topstar Djokovic haben die Australian Open mit gemischten Gefühlen deutscher Tennisprofis begonnen. So verabschiedete sich Peter Gojowczyk am ersten Turniertag in Melbourne nach der ersten Runde. Der Münchner verlor am Montag deutlich mit 3:6, 3:6, 3:6 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi.

Dominik Koepfer sorgte dagegen für einen Lichtblick aus deutscher Sicht und steht in Runde zwei. Der Schwarzwälder bezwang den Spanier Carlos Taberner mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1. Nach 2:27 Stunden machte Koepfer gegen die Nummer 108 der Welt sein Weiterkommen perfekt.

Koepfer war "happy" über den Sieg, berichtete nach dem Match aber auch von Ellbogenproblemen. "Mit genug Schmerzmitteln geht es, es ist eine Überanstrengung des Knochens. Heute war es sehr gut. Aber ich werde nach den Australian Open wohl ein paar Wochen Pause machen müssen", sagte der einstige College-Spieler.

Yannick Hanfmann hat zum Auftakt derweil für eine Überraschung gesorgt und sich ein reizvolles Duell mit Rafael Nadal gesichert. Der Qualifikant aus Karlsruhe gewann am Montag gegen den australischen Wildcard-Inhaber Thanasi Kokkinakis in drei Sätzen mit 6:2, 6:3, 6:2. Kokkinakis, der in der Vergangenheit von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hatte in Adelaide am Samstag seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gefeiert. Am Mittwoch wird der Weltranglisten-126. Hanfmann den 20-maligen Grand-Slam-Turniersieger Nadal herausfordern.

Zverev steigt ein - Nadal schlägt Giron und spricht über Djokovic

Die deutsche Nummer eins Alexander Zverev trifft an diesem Montag (2. Spiel nach 9.00 Uhr/Eurosport) in einem deutschen Duell auf Daniel Altmaier. Der Olympiasieger strebt den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an. Aufgrund des Fehlens des serbischen Weltranglisten-Ersten Djokovic sind seine Chancen gestiegen.

Djokovic hatte am Sonntag nach einem langen Hin und Her aufgrund seines endgültig für ungültig erklärten Visums das Land verlassen müssen. Der ungeimpfte Titelverteidiger wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach einer Corona-Infektion an den Australian Open teilnehmen. Die Behörden hatten ihm aber die Einreise nach Australien verweigert. Am Montagmorgen landete der 34-jährige Serbe in Dubai, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete.

Sein spanischer Rivale Rafael Nadal startete unterdessen erfolgreich in die Australian Open. Mit 6:1, 6:4, 6:2 gewann der 35-Jährige gegen den US-Amerikaner Marcos Giron. Der Weltranglisten-Fünfte hat die Chance auf seinen 21. Grand-Slam-Titel, mit dem er Djokovic und den pausierenden Schweizer Roger Federer (jeweils 20) abhängen könnte.

Der Iberer äußerte sich am Montag auch noch einmal zur Causa Djokovic. "Ich werde nie gegen das sein, was das Gericht sagt", sagte der 35-jährige Nadal am Montag. Er sei nicht der Einzige, der wahrscheinlich in diesem Fall Dinge falsch gemacht habe, so Nadal über Djokovic. Natürlich gebe es mehrere Verantwortliche in der schrecklichen Situation der vergangenen zwei Wochen. "Aber natürlich ist er auch einer der Verantwortlichen."

Die Spiele der Deutschen in Melbourne