Lichtblick für Bayern: Davies auf "sehr gutem Weg"

Alphonso Davies (21) wird dem FC Bayern womöglich nicht mehr allzu lange fehlen. Am Samstag gab Julian Nagelsmann ein Update.

Fast genau einen Monat ist es her, dass Julian Nagelsmann von einer "hochgradig beschissenen" Situation sprach. Der Trainer meinte die Mitte Januar diagnostizierte leichte Herzmuskelentzündung bei Alphonso Davies, der sich zuvor mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Im neuen Kalenderjahr kam der Kanadier noch nicht zum Einsatz und wird es auch vorerst nicht, ganz so lange wie zwischendurch befürchtet muss der Linksverteidiger aber wohl nicht mehr zusehen. "Er befindet sich erfreulicherweise auf einem sehr guten Weg der Besserung", erklärte Nagelsmann am Samstag nach dem 2:4 in Bochum.

"Der best case ist eingetreten"

Die "gefährlichen Marker des Herzens" haben "sich nahezu verabschiedet", wie Nagelsmann fortfuhr. Ein, zwei Dinge bräuchten noch Zeit, in zwei Wochen steht der nächste Kontrolltermin an.

Aber: "Der best case ist eingetreten, was den Heilungsverlauf angeht."

Am Freitag hatte sich Davies erstmals wieder an der Säbener Straße gezeigt, schon bald will er dort wieder ins Training einsteigen.