Licht am Horizont: Ejuke-Comeback rückt näher

Sein bisher letztes Pflichtspiel für Hertha BSC hat Chidera Ejuke am 12. November 2022 in der Liga gegen den 1. FC Köln (2:0) bestritten. Nun rückt das Comeback näher.

Chidera Ejuke dreht am Trainingsplatz wieder seine Runden. IMAGO/Metodi Popow

Seit sich der nigerianische Flügelstürmer im Winter-Trainingslager der Berliner in Florida Anfang Januar im Testspiel gegen The Villages SC (7:1) eine Bänderverletzung im Knie zugezogen hatte, fehlt Chidera Ejuke dem Team von Trainer Sandro Schwarz.

Nun gibt es Licht am Horizont, das Comeback des 25-Jährigen, den Hertha für ein Jahr vom russischen Erstligisten ZSKA Moskau ausgeliehen hat, rückt näher.

Ejuke steht wieder auf dem Platz. Auch beim ersten Freiluft-Training der laufenden Woche am Dienstagnachmittag war der 1,74 Meter große und 72 Kilo schwere Dribbler wieder auf dem Schenckendorffplatz aktiv. Ejuke absolvierte mit Reha-Coach Hendrik Vieth eine 90-minütige individuelle Einheit mit Läufen, koordinativen Übungen und etwas Ballarbeit.

In dieser Saison bestritt der nigerianische Nationalspieler (acht Einsätze bislang) bis zu seiner Verletzung 16 Pflichtspiele, in denen er neunmal in der Startelf stand.