"Licht am Ende des Tunnels": Williams mit erstem Sieg in 2022

Serena Williams hat nach dem missglückten Comeback in Wimbledon erstmals in diesem Jahr ein Match gewonnen.

Langes Auftaktmatch in Toronto: Serena Williams. IMAGO/Xinhua

Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin siegte beim Turnier in Toronto am Montag 6:3, 6:4 gegen Nuria Parrizas Diaz aus Spanien und zog damit in die zweite Runde ein. Der Erfolg stand erst nach rund zwei Stunden Spielzeit fest, alleine 25 Minuten dauerte ihr siegreiches Spiel zum 4:4-Ausgleich im zweiten Satz.

"Es ist toll, zurück hier in Toronto zu sein. Ich wusste nicht, ob ich in der Lage sein würde, hier spielen zu können", sagte die langjährige Weltranglisten-Erste direkt nach dem Match. Nach ihrem ersten Sieg seit 14 Monaten war Serena Williams nur noch erleichtert - und endlich wieder etwas optimistischer. "Ich denke, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Und diesem Licht komme ich näher. Ich kann es kaum erwarten, da durchzugehen."

Venus scheitert an Teichmann

Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Turnieren hatte Mitte Juli beim Rasen-Klassiker in Wimbledon nach einjähriger Verletzungspause gleich in der ersten Runde gegen die Französin Harmony Tan verloren. Danach hatte sie zunächst offen gelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen würde.

Nächste Gegnerin von Serena Williams beim US-Open-Vorbereitungsturnier ist die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic oder Tereza Martincova aus Tschechien.

Serenas ältere Schwester Venus verlor indes ihr Spiel gegen die Schweizerin Jil Belen Teichmann glatt mit 2:6 und 3:6.