Libuda, Nebel und ein Hund im Rausch: Elf legendäre Revierderbys

Wer hat das erste Revierderby gewonnen? Warum hatte die höchste Pleite für Schalke eine besondere Note? Und wen feierte der BVB auf dem Zaun? Elf legendäre Derbys ...

Erstes Tor BVB, erster Sieg S04

7. September 1963: Schalke - Dortmund 3:1

Das erste Derbytor in der Bundesliga fällt schon in der 6. Minute, Dortmunds Reinhold Wosab trifft zum frühen 1:0 in der Glückauf-Kampfbahn. Kurz vor und kurz nach der Pause ist dann aber S04 - mit Stan Libuda in der Startelf - vor 36.000 Zuschauern erfolgreich. In der 57. Minute überwindet BVB-Abwehrspieler Geisler auch noch seinen eigenen Torhüter Tilkowski. Das erste Revierduell geht also an S04.

Der höchste Derbysieg geht an den BVB - mit zwei Ur-Schalkern

26. Februar 1966: Dortmund - Schalke 7:0

Die Dortmunder Revanche folgt - und zwar gleich in achtfacher Ausfertigung. Die Dortmunder starten eine Revierderby-Siegesserie, besonders heftig wird es bei der fünften Pleite in Folge für die Knappen im Februar 1966. BVB-Legenden wie Aki Schmidt (2), Sigi Held (2) und Lothar Emmerich treffen beim 7:0 im Stadion Rote Erde. Es ist der bis heute höchste Derby-Erfolg überhaupt. Besonders bitter für die Knappen, dass Stan Libuda daran seinen Anteil hatte, er war 1965 zum Erzrivalen gewechselt. Erst im Nachhinein kurios, dass auch der spätere Schalke-Manager Rudi Assauer half, Schalke abzuschießen.

BVB siegt im legendären Nebelderby - Emmerichs Spruch

12. November 1966: Dortmund - Schalke 6:2

Historie geschrieben hat auch das "Nebelderby" einige Monate später. Bei äußerst widrigen Verhältnissen machte der BVB erneut kurzen Prozess mit den Schalkern. Referee Gerd Henning sagte danach, er sei quasi auf Verdacht einfach immer dem Ball hinterher gelaufen, wenn er in den Nebel geschossen wurde. Bestens aufgelegt war Lothar Emmerich mit drei Toren, er hatte danach auch den besten Spruch auf Lager: "Hätten wir etwas gesehen, dann hätten wir noch höher gewonnen."

Rex, Rausch - Autsch

6. September 1969: Dortmund - Schalke 1:1

Ein Stück Bundesligahistorie ereignete sich auch im September 1969. Haufenweise Schalker Fans hatten nach der 1:0-Führung den Platz gestürmt, die Polizei schritt ein. Mit dabei auch Schäferhund Rex, der Schalkes Friedel Rausch offenbar mit einem Hooligan oder mit einem Stück saftigem Braten verwechselte und kraftvoll in dessen Hinterteil biss. Doch auch Rausch war ein harter Hund, er ließ sich eine Tetanusspritze geben und spielte durch. Er habe danach aber zwei Tage auf dem Bauch schlafen müssen, die Narbe war laut Rausch ein Leben lang zu sehen. Was weniger bekannt ist: Auch Mitspieler Gerhard Neuer wurde gebissen. Er musste ausgewechselt werden.

Lehmanns Geniestreich

19. Dezember 1997: Dortmund - Schalke 2:2

Jens Lehmann setzte kurz vor Heiligabend 1997 in Dortmund einen bis dahin nie dagewesenen Schlusspunkt. In der Nachspielzeit traf der Schalker Torwart aus dem Spiel heraus zum 2:2-Endstand - es war das erste Mal, dass ein Torhüter in der Bundesliga ein Tor erzielte, aber nicht per Elfmeter traf. Die Dortmunder beschwerten sich zurecht beim Schiedsrichter Jürgen Jansen aus Essen: Die Ecke, die zum 2:2 führte, war eine krasse Fehlentscheidung.

Smolarek macht Schalke die Meisterschaft kaputt

12. Mai 2007: Dortmund - Schalke 2:0

Wenn man selbst nicht mehr groß etwas erreichen kann, kann man immer noch dem großen Rivalen etwas wegnehmen: So ungefähr müssen sich die Dortmunder das gedacht haben vor diesem späten Aufeinandertreffen im Mai 2007: Schalke war ganz dicht dran am Titel, hätte sich bei idealem Verlauf sogar ausgerechnet in Dortmund zum Meister krönen können. Doch am Ende feierte nur einer auf dem Zaun: BVB-Stürmer Ebi Smolarek …

3:3 nach 0:3 - Klopps erster Coup

13. September 2008: Schalke - Dortmund 3:3

Jürgen Klopp hatte gerade seinen Dienst in Dortmund angetreten, da spürte er bereits, welche Wucht ein Derby haben kann: 0:3 lagen seine Borussen vor heimischer Kulisse zwischenzeitlich gegen die mit Meisterschaftsambitionen in die Saison gestarteten Schalker von Fred Rutten zurück, ehe neben BVB-Stürmer Alex Frei unfreiwillig auch Schiedsrichter Lutz Wagner für die Wende im Spiel sorgten.

Wichtiger BVB-Sieg auf dem Weg zum Double

14. April 2012: Schalke - Dortmund 1:2

Mit Selbstbewusstsein aufgepumpt gingen die Dortmunder nach ihrem 1:0-Erfolg in München ins Derby, die Schalker dagegen wollten den BVB ärgern und dem großen Rivalen einen Rückschlag im Titelrennen verpassen. Fast wäre dieser Plan auch aufgegangen, ehe Dortmund die Partie drehte - und Kurs aufs Double nahm.

Das Jahrhundertderby

25. November 2017: Dortmund - Schalke 4:4

So erlebte es Toni Lieto Das Jahrhundertderby: Wahrscheinlich einmalig im Reporter-Leben

Schon nach 25 Minuten war eigentlich alles gelaufen. Raphael Guerreiro schraubte die BVB-Führung auf 4:0 hoch, die in der 60. Minute noch immer Bestand hatte. Guido Burgstaller leitete dann eine der denkwürdigsten Aufholjagden im deutschen Profifußball ein, Amine Harit verkürzte vier Minuten später auf 2:4. Das 3:4 durch Caligiuri ließ bis zur 86. Minute auf sich warten, der Rest ist Geschichte: Naldo köpfte in der vierten Minute der Nachspielzeit das 4:4. Ein Jahrhundertderby - kicker-Spielnote 1!

Abstiegskandidat siegt bei Meisteraspirant

27. April 2019: Dortmund - Schalke 2:4

Wer hätte das gedacht! Schalke gastierte im April 2019 - mit Huub Stevens auf der Trainerbank - als stark angeschlagener Abstiegskandidat beim BVB, der zu diesem Zeitpunkt noch Titelträume hegte. Die Königsblauen entledigten sich mit dem unerwarteten 4:2 nicht nur ihrer eigenen Sorgen, sondern spuckten dem Revierrivalen zudem in die Meistersuppe. Zum Derbyhelden avancierte Daniel Caligiuri mit zwei Toren und einer Vorlage. Marius Wolf und Marco Reus handelten sich jeweils Rot ein, in beiden Fällen wegen einer Grätsche von hinten gegen Suat Serdar.

BVB-Gala beim Corona-Derby

22. Spieltag, 2019/20: Dortmund - Schalke 4:0

Gespenstisch war es in diesen Tagen im Mai 2020. Das Leben in Deutschland stand weitgehend still, lahmgelegt vom Corona-Virus. Der Fußball sollte den Menschen ein Stück Freude bringen, die Bundesliga nach einer wochenlangen Pause wieder andere Gedanken in die Wohnzimmer der Deutschen transportieren. Doch die leeren Ränge sorgten für eine triste Kulisse. Das Ploppen des Balls und die Rufe der Spieler waren die einzigen Geräusche, die die Mikrofone einfingen. Den Spielern des BVB war es egal, sie zogen ihr Ding durch und besiegten die strauchelnden Schalker klar.