Australien torhungrig - Wiesbadens Iredale beeindruckt im zweiten Länderspiel

Australien ist mit einem überdeutlichen 5:0-Erfolg gegen den Libanon vorzeitig in die dritte Runde der WM-Qualifikation eingezogen. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte Wiesbadens Angreifer Iredale, der als Joker ordentlich aufdrehte.

Am Ende gab es den erwarteten Favoritensieg - der auch noch besonders deutlich ausfiel. Dem 2:0 gegen den Libanon am vergangenen Donnerstag ließen die Australier am Dienstag einen 5:0-Erfolg in der Hauptstadt Canberra folgen.

Die Mannschaft von Trainer Graham Arnold begann mit zwei Zweitliga-Profis vom FC St. Pauli, denn neben Irvine startete auch Metcalfe. Letzterer trat direkt in Aktion, weil er den überragenden Goodwin auf der linken Bahn schickte und dieser im Fünfmeterraum Yengi fand - 1:0 (2.). Im ersten Abschnitt hielt der Underdog ansonsten noch gut dagegen.

Nach dem Seitenwechsel drehte Australiens Offensive dann aber auf: Nur eine Minute nach dem provozierten Eigentor (47., Jradi) besorgte Goodwin per tollem Distanzschuss ins rechte untere Eck bereits das 3:0 (48.). Noch vor Erreichen der Stundenmarke wechselte Nationalcoach Arnold ordentlich durch - und sollte besonders mit der Einwechslung von Wiesbadens Angreifer Iredale einen guten Riecher beweisen.

Iredale lässt dem Tor auch noch einen Assist folgen

Der 24-Jährige, der in dieser Saison für den Zweitliga-Aufsteiger in 16 Ligaspielen drei Tore erzielte (kicker-Notenschnitt 3,93), war sofort drin im Spiel und erzielte nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung das 4:0 (68.). In seinem erst zweiten Länderspiel hinterließ der in Sydney geborene Stürmer einen starken Eindruck, legte in Minute 81 auch noch den 5:0-Endstand von Goodwin auf, der sich dafür ausgiebig beim Vorbereiter bedankte.

Noch vor den beiden abschließenden Quali-Spielen der zweiten Runde gegen Bangladesch und Palästina im Juni ist Australien bereits für die dritte Runde qualifiziert.