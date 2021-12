LFV-Präsident Joachim Masuch: "Das ist ein echter Tiefschlag"

Die Corona-Beschränkungen zerren an den Nerven, da mancherorts Schwellenwerte erreicht werden, die weitere Einschränkungen auch für den Amateurfußball mit sich bringen. Jetzt hat der Präsident des Landesfußballverbands Mecklenburg-Vorpommern (LFV) Joachim Masuch deutliche Kritik geäußert.

Es ist aktuell "nur" die Mecklenburgische Seenplatte, doch Joachim Masuch, Präsident des Landesfußballverbands Mecklenburg-Vorpommern (LFV) sieht ein größeres Unheil heraufziehen. Da sich besagter Landkreis seit sieben Tagen in der Corona-Warnstufe "Rot" des nordostdeutschen Bundeslands befindet, kommt der dortige Amateurfußball auf Geheiß der dortigen Behörden zum Stillstand. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern ist in Mecklenburg-Vorpommern der Spielbetrieb noch nicht gestoppt worden, es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit.

Natürlich nur, wenn sich die Corona-Zahlen so in Grenzen halten, dass Vereine auch wirklich die Wahl haben. Denn Masuch rechnet damit, dass andere Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern bald auch entsprechend lange auf der Stufe "Rot" stehen und bald nicht nur an der Seenplatte der Zwangsstopp kommt. Für Masuch so nicht hinnehmbar, wie er in einer Mitteilung seines Verbandes unterstreicht: "Es steht außer Frage, dass in der momentanen pandemischen Situation einige Dinge nur mit Einschränkungen möglich sein können oder aufgrund besonders fördernder Faktoren hinsichtlich des Infektionsgeschehens sogar komplett untersagt werden müssen." Doch der Präsident sagt auch: "Letzteres kann aber zu keiner Zeit für den Sport im Ganzen und den Fußball im Speziellen gelten. Gerade in Bezug auf das Sporttreiben im Außenbereich ist das Infektionsrisiko erwiesenermaßen sehr gering. Bei der Bewertung seitens der Politik fehlt hier jegliche Verhältnismäßigkeit. Diese Entscheidung ist de facto ein Lockdown für alle Vereinsportler*innen, selbst für jene mit 2G-Status."

Ein von der Politik quasi erzwungener Lockdown sei, so Masuch, "ein echter Tiefschlag für die Vereine und die vielen ehrenamtlich Engagierten, die in den letzten Wochen und Monaten ein hohes Pensum für die Aufrechterhaltung des Amateursports geleistet haben." Weil laut Masuch nun auch wieder Kinder und Jugendliche unter der Zwangspause leiden, fordert der Verbandsfunktionär: "Sport ist elementar für die eigene Gesundheit und fördert das soziale Miteinander sowie das Gemeinwohl. Auch oder gerade in Zeiten einer Pandemie sind das wichtige und nicht außer Acht zu lassende Punkte, die ein komplettes Sportverbot eigentlich per se ausschließen. Diesen Fehler muss die Politik erkennen und schnellstmöglich korrigieren."