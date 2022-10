Lex gibt Entwarnung - Für Köllner ist es kein Derby

Der TSV 1860 München steht vor einem brisanten Heimspiel: Der FC Ingolstadt, Ex-Klub von Löwen-Kapitän Stefan Lex, gibt seine Visitenkarte an der Grünwalder Straße ab.

Über viele Jahre spielte Stefan Lex für den FC Ingolstadt, am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft der Kapitän der Löwen auf die Schanzer, mit denen er einst in die Bundesliga aufstieg. Eine Oberschenkelverletzung schien den Offensivmann um einen Einsatz gegen den Ex-Klub zu bringen, doch Lex gab zum Ende der Woche hin Entwarnung: "Am Donnerstag ging's ganz gut im Training. Wenn ich bei 100 Prozent bin, dann bin ich dabei", so der 32-Jährige.

Sein Trainer Michael Köllner erinnerte während der PK zwar daran, dass er in Sachen Aufstellung "das letzte Wort" habe, räumte Lex, was das Thema Fitness betrifft, aber ein Mitspracherecht ein.

"Dickes Brett" Ingolstadt

Lex ist heiß auf das Spiel vor ausverkauften Rängen in Giesing, er blickt auf heiße Duelle mit dem FCI zurück. Und auch aktuell sei Ingolstadt "ein dickes Brett", das es erfolgreich zu bohren gelte. Denn schließlich wolle 1860 die makellose Heimbilanz wahren und "als Sieger vom Platz gehen".

Auch Youngster Leandro Morgalla (18) steht vor der Rückkehr ins Team. "Leo war fast vollumfänglich im Mannschaftstraining dabei", verriet Köllner, schränkte jedoch noch ein: "In so einem Spiel macht ein Einsatz aber nur Sinn, wenn du voll dagegen halten kannst, 80 oder 90 Prozent reichen da nicht aus."

Vorwärts gehe es beim Vorsaison-Torschützenkönig Marcel Bär, der erstmals wieder mit Fußballschuhen auf dem Trainingsplatz stand. "Das pusht, das gibt einen Schub nach vorne, wenn er endlich wieder mit der Mannschaft draußen ist", so Köllner, der aber erst in ein paar Wochen mit Bärs Comeback rechnet.

Näher dran ist Quirin Moll, der in Kürze "ins Mannschaftstraining einsteigen" werde. Phillipp Steinhart hat diese Phase auf dem Weg zum Comeback bereits erreicht und steigert "im Training die Zweikampfhärte", sagte Köllner, der auf den grippekranken Innenverteidiger Michael Glück verzichten muss.

Für Köllner ist es kein Derby

Köllner stuft das Duell mit Ingolstadt übrigens nicht als Derby ein. Für die Schanzer sei es indes schon eines, da der Klub von der Donau nur selten eine solche mediale Aufmerksamkeit bekomme wie gegen 1860. "Jeder Ingolstädter Spieler wird deshalb ans Maximum gehen", ahnt Köllner. "Sie müssen fast bei uns gewinnen, um dran zu bleiben. Das wird sicher ein richtig geiles Spiel."

Aktuell belegen die Schanzer mit sieben Zählern Rückstand auf die an der Spitze thronenden Löwen Platz sieben im Drittliga-Klassement.