"Lewy" vorn, Klos kurios: Zahlen zum letzten Spieltag des Jahres

Der letzte Bundesliga-Spieltag im Kalenderjahr 2021 hielt Rekorde bereit, sorgte aber auch für Ernüchterung. Sechs Zahlen zu Spieltag Nummer 17.

2

Durch den Punkt gegen Augsburg ist die Hinrundenbilanz der SpVgg Greuther Fürth nur einen Hauch besser als die von Tasmania in der Saison 1965/66, als die Berliner auf einen Sieg und ein Remis gekommen waren. Das Kleeblatt spielte einmal mehr remis, statt zu verlieren. Ein kleiner Mutmacher war das 0:0 aber doch: Erstmals in seiner Bundesligageschichte punktete die SpVgg in zwei Heimspielen in Folge (vier Zähler). Auch zwei weiße Westen zu Hause in Serie sind ein Novum.

3

So sehr sich Arminia-Kapitän Fabian Klos über den Auswärtssieg in Sachsen freuen konnte, so ärgerlich verlief sein persönlicher Samstagnachmittag. Nach 58 Minuten für Torschütze Janni Serra gekommen flog der Angreifer in der 70. Minute mit glatt Rot vom Platz. Klos ist damit der erste Bielefelder, der in den drei ersten Ligen mindestens einmal vom Platz flog. Insgesamt sind es bereits fünf Platzverweise (zweimal Gelb-Rot, dreimal Rot).

5

Der VfL Wolfsburg stellte derweil am Freitagabend den Vereinsnegativrekord aus der Saison 2003/04 ein, als man in der Rückrunde fünf Bundesligaspiele in Folge verlor. Die ersten vier unter Jürgen Röber, dann noch eines unter seinem Nachfolger Eric Gerets. Florian Kohfeldt, der mit den Wölfen nun gar in sieben Pflichtspielen in Serie unterlag, stellte nach der Pleite in München aber klar: "Wir befinden uns nicht im Sturzflug."

7

Die Hinserie verlief definitiv nicht nach dem Geschmack von RB Leipzig, das durch das 0:2 gegen Bielefeld bereits sieben Niederlagen kassiert hat - so viele wie in der gesamten Vorsaison. Es ist die schwächste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Auf Champions-League-Platz vier sind es sechs Punkte Rückstand.

9

Für Borussia Dortmund waren der Dezember und das 2:3 in Berlin wenig förderlich für die Ausgangsposition im Meisterkampf: Hatte der BVB am 13. Spieltag noch einen Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter aus München, sind es nun bereits neun Punkte. Der Rekordmeister kann sich in der Rückrunde praktisch nur noch selbst schlagen.

43

Zum ersten Mal erzielte ein Spieler 43 Bundesligatore in einem Kalenderjahr: Robert Lewandowski glückte dieses Kunststück mit seinem 4:0 gegen den VfL Wolfsburg in der 87. Minute. Der Pole überholt damit in einer weiteren Kategorie Gerd Müller, der 1972 starke 42-mal getroffen hatte. Beide kamen in dem jeweiligen Jahr 34-mal zum Einsatz.