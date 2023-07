Leweling zu Mittelstädt: "Es gibt kein böses Blut"

In der Hauptstadt waren sie große Rivalen. In Stuttgart sind Jamie Leweling und Maximilian Mittelstädt Teamkollegen und teilten im Trainingslager sogar eine Wohngemeinschaft. Der Ex-Unioner und der Ex-Herthaner kommen gut miteinander klar. Leweling: "Es gibt kein böses Blut, wie man vielleicht denken könnte."

Größer könnte die Konkurrenzsituation zwischen zwei Klubs kaum sein. Hertha, der propagierte Big-City-Klub, und Union, der lange Zeit als Underdog geltende Stadtrivale, fanden und finden nichts bis gar nichts Gutes aneinander. Schon gar nicht, seit der Aufsteiger von 2019 dem Platzhirsch den Rang abgelaufen hat. Die Mannschaft aus Köpenick startet in der Champions League, die aus Charlottenburg-Wilmersdorf in der 2. Liga.

Jetzt treffen in Stuttgart Unions Leihgabe Jamie Leweling und Herthas Eigengewächs Maximilian Mittelstädt aufeinander. Zwei Berliner, die sich die Marmelade im Krapfen nicht gönnen, könnte man meinen. Ein Trugschluss, wie Leweling mit Blick auf die ersten gemeinsamen Wochen mit einem Schmunzeln auf den Lippen verrät. "Auch wenn Maxi ein Ex-Herthaner ist, sind wir gut zurechtgekommen. Es gibt kein böses Blut, wie man vielleicht denken könnte."

Der VfB ist trotz der schwierigen Jahre ein Riesenverein in Deutschland. Jamie Leweling

Der 22-jährige Angreifer fühlt sich insgesamt gut angekommen und aufgenommen in Stuttgart, erzählt von "positiven Eindrücken". Er sei gekommen, um bei den Schwaben durchzustarten und seine Karriere anzukurbeln. "Die vergangene Saison ist nicht optimal für mich gelaufen. Natürlich hatten wir mit Union viel Erfolg. Aber ich hoffe auf mehr Spielzeit beim VfB", sagt der gebürtige Nürnberger, der sich dem Traditionsklub von 1893 sehr bewusst angeschlossen hat. "Der VfB ist trotz der schwierigen Jahre zuletzt ein Riesenverein in Deutschland", meint der flinke Offensivmann, der glaubt, er habe "hier bessere Perspektiven zu spielen. Und ich denke, das wird passieren."

Die Position sei dabei zweitrangig. Bei seiner ersten Profistation, der SpVgg Greuther Fürth, sei er "viel über den Flügel gekommen. Dann bin ich in die Rolle als zweite Spitze reingewachsen. Dafür bin ich auch von Union geholt worden, als Mittelstürmer oder zweite Spitze." Seine Rolle in Stuttgart sei noch nicht festgelegt. "Ich bin offensiv überall einsetzbar, links, rechts, vorne. Ich fühle mich überall wohl."

"Jamie hat ein Profil, das wir bisher so noch nicht hatten"

Cheftrainer Sebastian Hoeneß lobt vor allem die robuste Spielweise des Neulings. "Jamie hat ein Profil, das wir bisher so noch nicht hatten: athletisch, wuchtig, scharf gegen den Ball und in der Lage dadurch Impulse zu geben." Qualitäten, die der 22-Jährige ebenfalls herausstreicht. "Seit ich Profi bin, zeichnet mich aus, dass ich meinen Körper und meine Schnelligkeit gut einsetzen kann. Dazu kann ich gut dribbeln, ich suche die Abschlüsse und gegen den Ball bin ich auch da", erklärt das Kraftpaket, das seine Statur frühzeitigen und fleißigen Trainingseinheiten im Gym verdankt. "Gute Gene braucht man natürlich auch", so der Offensivmann, der im Alter von 17 oder 18 Jahren mit Krafttraining angefangen hat. "Nach meiner Schulzeit hatte ich nicht so viel zu tun und bin zweimal täglich ins Gym bei mir um die Ecke gegangen. So hat es sich dann entwickelt."

Ich habe ihr quasi die Haare vom Kopf gefressen. Jamie Leweling

Unterstützt von der Mama, die "gut gekocht hat. Ich habe ihr quasi die Haare vom Kopf gefressen. Aber es hat sich gelohnt." Was auf den Tisch kam und kommt, folgt keinem speziellen Plan. Die Speisekarte rauf und runter. "Ich weiß ganz gut, was für meinen Körper gut ist. Da wird mal Fleisch weggelassen oder auch mal mehr Fleisch gegessen. Je nachdem, wie ich mich fühle, und worauf ich Bock habe."

Auf diesen Spürsinn konnte er sich bisher immer verlassen. Das sollte auch in Stuttgart klappen. "Ich werde die zwölf Monate Vollgas geben, in jedem Spiel, auch gegen Union", so der 22-Jährige, der sich nicht auf die weitere Zukunft festlegen will. "Danach wird sich herausstellen, ob ich bleibe oder wie es weitergeht."