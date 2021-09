Leweling: "Wir müssen in große Fußstapfen treten“

Gleich bei seinem Debüt in der deutschen U-21-Nationalmannschaft markierte Fürths Stürmer Jamie Leweling (20) seinen ersten Treffer. Und setzt ein für ihn unglaubliches Jahr fort.

Die Quote spricht für sich. Und für die Arbeit in Fürth. Schon in der vorigen U-21-Generation trugen Anton Stach, David Raum und Paul Jaeckel ihren Teil zum Gewinn des EM-Titels bei. Nun stehen mit Maximilian Bauer und Jamie Leweling gleich die nächsten beiden Kandidaten der Spielvereinigung im Kader von DFB-Coach Stefan Kuntz.

"Fürth ist für junge Spieler der perfekte Verein"

"Maxi Bauer und ich haben viel mit den drei gesprochen, sie haben durchweg Positives berichtet", erzählt Leweling, der wie Bauer beim Auftakt in San Marino sein Debüt feierte und beim standesgemäßen 6:0-Sieg auch gleich sein erstes Tor für die U 21 markierte, "Fürth ist für junge Spieler der perfekte Verein, wo man sich am besten entwickeln kann, da herrscht viel Ruhe."

Aber auch viel Fluktuation, die U-21-Vorgänger spielen mittlerweile alle woanders, Stach in Mainz, Raum in Hoffenheim und Jaeckel bei Union Berlin. "Deren Wechsel spricht für uns, das ist der Weg von Fürth", erklärt Leweling, wie Bauer ein Fürther Eigengewächs. Doch während Bauer aus dem Raum Passau als 14-Jähriger direkt zum Kleeblatt stieß, machte der gebürtige Nürnberger Leweling seine ersten Gehversuche im Nachwuchs des Lokalrivalen 1. FC Nürnberg und wechselte erst nach der U 16 nach Fürth.

"Ich hatte eine schöne Zeit beim Club, aber irgendwann hatte das Kapitel sein Ende. Ich bin da nicht nachtragend", versichert Leweling, "ich sehe es einfach sportlich, wir haben eine sehr gute Saison gespielt und sind deswegen verdient aufgestiegen, deswegen bin ich glücklich, jetzt bei Fürth zu sein."

"Bis ins Finale ist es ein sehr weiter Weg"

In einer Position, "die hätte ich ganz und gar nicht für möglich gehalten", erklärt Leweling, "allein dass ich jetzt in der 1. Liga spielen darf, ist schon ein unglaubliches Gefühl, dass man noch gar richtig realisiert. Man lebt einfach den Traum. Jetzt bin auch noch in die U 21 berufen worden, man kann es eigentlich gar nicht fassen."

Je drei Mal war der Angreifer für die deutsche U 19 und die U 20 (ein Tor) aufgelaufen, in der U 21 sollen es nun einige Einsätze mehr werden auf dem Weg zur EM 2023 in Rumänien und Georgien. Ein langer Weg. Am Dienstag in Lettland steht der zweite Schritt an in der Qualifikation für den Titelverteidiger.

"Wir müssen in große Fußstapfen treten", ist sich Leweling bewusst, "es sollte das erste Ziel sein, in die Endrunde zu kommen." Womöglich zum vierten Mal in Folge ins Endspiel? "Bis ins Finale ist es ein sehr weiter Weg", so Leweling, "es ist nicht unmöglich, aber die Endrunde ist das erste Ziel, das wir uns alle stecken sollten."

Noch ein Jahr länger läuft der gerade in diesem Sommer unterzeichnete Vertrag in Fürth. "Solange wir 1. Liga spielen, aber auch in der 2. Liga - solange ich mich in Fürth wohlfühle, werde ich dort bleiben."