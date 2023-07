Leweling ist da: Neue Konkurrenz für Führich, Millot und Silas

Nach Woo-yeong Jeong (23) hat der VfB Stuttgart jetzt auch Jamie Leweling (22) verpflichtet. Neue Konkurrenz für die etablierten Offensivkräfte Chris Führich, Enzo Millot und Silas.

Es war eine der größten Schwächen der Schwaben: Ihrer Offensive fehlte es in der vergangenen Saison häufig an der nötigen Durchschlagskraft. Serhou Guirassy spielte in Sachen Torgefahr in einer anderen Liga, war viel zu oft auf sich alleine gestellt, und wurde entsprechend schmerzlich vermisst, wenn er mal fehlte. Vor allem die zweite Reihe hinter dem Stoßstürmer brauchte zu viele Tormöglichkeiten, um erfolgreich zu sein, ließ es an der nötigen Zielstrebigkeit mangeln. Mit Jeong und dem heute verpflichteten Leweling wollen die Verantwortlichen dieses Manko beheben.

Der 23-jährige Ex-Freiburger und sein 22-jähriger Kollege, den die Stuttgarter von Union Berlin ausgeliehen haben, sind einerseits Nachfolger für die abgewanderten Tanguy Coulibaly, der zur Zeit noch vereinslos ist, und Leihspieler Tiago Tomas, der nach seiner Rückkehr zu Sporting Lissabon mittlerweile zum VfL Wolfsburg weitergewechselt ist. Gleichzeitig sind sie die neue Konkurrenz für die etablierten Offensiven wie Führich, Millot und Silas.

"Jamie kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden", erklärt VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. Der schnelle und technisch versierte 22-Jährige habe "in Fürth und bei Union Bundesligaerfahrung gesammelt und seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner intensiven Spielweise ist er eine Bereicherung für unser Offensivspiel". Der VfB investiert rund 200 000 Euro in den U-21-Natonalspieler, der noch bis Ende Juni 2026 an den Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt gebunden ist und einen Kontrakt bis 2024 unterschrieben hat. Inklusive einer ebenfalls vereinbarten Kaufoption, die mit über vier Millionen Euro taxiert wird.

Angesichts der erhöhten internationalen Anforderungen soll Leweling in Stuttgart reifen. "Mit dem Wechsel nach Stuttgart bietet sich für Jamie eine neue Herausforderung", sagt Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball. "Wir sind überzeugt, dass er dort seinen Wunsch nach mehr Spielzeit in der Bundesliga umsetzen kann."