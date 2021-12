Lewandowskis Vorfreude auf Wolfsburg - Derby in Frankfurt

Das Hinrundenfinale eröffnet der FC Bayern gegen Wolfsburg, Gladbach kämpft in Hoffenheim gegen die Krise an, im Rhein-Main-Derby empfängt Frankfurt den 1. FSV Mainz 05. Der BVB will in Berlin dem FCB auf den Fersen bleiben.

Taumelnde Wölfe beim Primus FC Bayern

Zum Jahresabschluss empfängt Herbst-/Wintermeister FC Bayern am Freitagabend den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Münchner schossen sich unter Woche mit einem überragenden Gnabry beim 5:0-Kantersieg beim VfB Stuttgart warm und thronen mit sechs Punkten Vorsprung an der Spitze. Vorfreude dürfte auch bei Top-Torjäger Lewandowski herrschen. Gegen keinen Klub traf er in der Bundesliga häufiger, 23-mal in 20 Partien. Die Niedersachsen dagegen stecken tief in der Krise, Geschäftsführer Jörg Schmadtke rief nach dem jüngsten 2:3 gegen Köln - der sechsten Pflichtspielpleite in Serie - den Abstiegskampf aus.

Mainz im Rhein-Main-Derby zu Gast in Frankfurt

Super in Fahrt präsentiert sich derzeit Eintracht Frankfurt. Nach dem fulminanten 5:2-Sieg über Leverkusen am Sonntag folgte nun ein 3:2-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach. Das Team von Oliver Glasner geht mit breiter Brust, aber ohne den gelb-rot-gesperrten Tuta ins Rhein-Main-Derby gegen den 1. FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr). Nicht nur geografisch, auch tabellarisch sind Frankfurt und Mainz derzeit Nachbarn. Mit jeweils 24 Punkten stehen die Vereine auf Platz sechs und sieben. Der FSV fegte zuletzt die Hertha mit 4:0 vom Platz und zeigte auch zuvor bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern eine gute Leistung.

Gelingt Gladbach in Hoffenheim die Wende?

Während Hoffenheim nach dem 2:2 in Leverkusen vor der Partie gegen Gladbach weiter auf Champions-League-Kurs ist, steckt die Borussia böse in der Krise. Nach dem 2:3 gegen Frankfurt trennt die Hütter-Elf nur noch ein Punkt vom Abstiegsrelegationsplatz. Es war die vierte Niederlage in Folge für die Fohlen - mit insgesamt 17 Gegentoren!

Legt Bielefeld in Leipzig nach?

Leipzig wartet nach dem 1:1 in Augsburg weiter auf den ersten Auswärtssieg. Vor der Heimpartie gegen den Tabellenvorletzten Bielefeld sorgt sich RB um Laimer und Simakan. Die Arminia meldete sich unter der Woche nach vier sieglosen Spielen mit einem 2:0-Erfolg gegen Bochum zurück.

Spielt der VfL Bochum gegen Union seine Heimstärke aus?

Eben jene Bochumer wollen gegen Union, das gegen Freiburg nicht über ein torloses Remis hinauskam, schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurück und den fünften Sieg im achten Heimspiel einfahren. VfL-Trainer Thomas Reis lockt bei entsprechendem Resultat mit zusätzlichem Urlaub. Für Unions Torwart Luthe ist es ein besonderes Spiel. Der Keeper hatte 2009 beim VfL Bochum seine Profikarriere begonnen.

Gelingt Fürth gegen Augsburg der nächste Coup?

Wie sich ein Heimsieg in der Bundesliga anfühlt, durfte die SpVgg Greuther Fürth am vergangenen Wochenende erstmals überhaupt erfahren, als die Franken Union Berlin mit 1:0 besiegten. Nun peilt der abgeschlagene Tabellenletzte, der in Dortmund 0:3 verlor, gegen Augsburg den nächsten Heim-Coup an. Aber: Dank einer Energieleistung in der zweiten Hälfte erkämpfte sich der FC Augsburg gegen Leipzig noch ein 1:1. Manager Stefan Reuter lobte die Nehmerqualitäten und die Joker.

Hertha BSC empfängt den BVB

Dortmund konnte sich am Mittwoch gegen Fürth einmal mehr auf Haaland verlassen, der beim 3:0-Sieg einen Doppelpack schnürte. Die Borussen sind nach dem glanzlosen Arbeitssieg am frühen Samstagabend (18.30 Uhr) im Berliner Olympiastadion zu Gast. Die Hertha wurde zuletzt mit 0:4 in Mainz demontiert und steckt weiter tief im Abstiegskampf.

Kampf um die Champions League in Freiburg

Am Sonntag (15.30 Uhr) kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem Fünften Freiburg und dem Dritten Leverkusen. Die Breisgauer liegen nur zwei Punkte hinter Bayer, wer geht auf einem Champions-League-Platz ins neue Jahr? Die Werkself, die vorne zwar den treffsicheren Schick in ihren Reihen weiß, hinten aber akute Mängel ausweist, muss auf den gelb-rot-gesperrten Diaby verzichten.

Rehabilitiert sich Stuttgart in Köln?

Das letzte Spiel des Jahres bestreiten der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart (17.30 Uhr). Die Rheinländer schnuppern nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg an den internationalen Fleischtöpfen, die Schwaben dagegen kamen gegen den FC Bayern mit 0:5 unter die Räder und stehen nur dank der besseren Tordifferenz vor dem Relegationsplatz.