Lewandowskis eindeutige Botschaft

Robert Lewandowski (33) ist erneut FIFA-Weltfußballer. Am Ziel sieht sich der Stürmer des FC Bayern offenbar noch lange nicht.

"Dieser zweite Titel war nicht so leicht": Robert Lewandowski. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Das Lächeln verließ sein Gesicht am Montagabend nur selten, warum hätte es auch anders sein sollen? Zum zweiten Mal hintereinander nahm Robert Lewandowski den Preis als FIFA-Weltfußballer entgegen, zum zweiten Mal "nur" in Gegenwart der Bayern-Bosse und virtuell zugeschaltet.

In nun fast zwei Pandemie-Jahren hat der Bayern-Angreifer sämtliche Mannschaftstitel und beinahe alle wichtigen individuellen Auszeichnungen gewonnen. Im Gegensatz zur Ballon d'Or-Wahl vor wenigen Wochen ließ Lewandowski Lionel Messi diesmal hinter sich, auch wenn er - im Gegensatz zu Messi - seinen Kontrahenten immerhin auf Platz zwei gewählt hatte.

"Alles, was ich gewonnen habe, gehört auch der Mannschaft"

"Alles, was ich gewonnen habe oder was ich gewinne", sagte Lewandowski später bei "Bayern-TV", "das gehört auch der Mannschaft, und ich muss meinen Mitspielern und meinen Coaches dankbar sein, weil das alles richtig gut funktionieren muss. Ich weiß, dass sie auch zufrieden sein können mit dem Erfolg, den wir haben."

Immer wieder schmunzelte der Pole, der am Wochenende mit seinem Dreierpack in Köln sein Trefferkonto in der Bundesliga auf 300 schraubte. "Dieser zweite Titel (als Weltfußballer, d. Red.) war nicht so leicht, wenn man auf die ganze Saison oder das ganze Jahr schaut."

Im vergangenen April hatte Lewandowski wegen einer Bänderverletzung im rechten Knie mehrere Wochen gefehlt und unter anderem die Viertelfinal-Spiele in der Champions League gegen Paris Saint-Germain verpasst: "Da konnte ich meiner Mannschaft nicht helfen, das hat wehgetan, diese Zeit."

"Ich fühle mich so gut wie nie zuvor"

Die Bayern schieden aus, "aber ich wusste, wenn ich zurück auf dem Platz bin, muss ich wieder meine Performance zeigen und versuchen, meiner Mannschaft zu helfen, Tore zu schießen und zu gewinnen." Das gelang, am Ende reichten ihm auch 29 Bundesliga-Spiele für sagenhafte 41 Tore und den Allzeit-Rekord von Gerd Müller. "Ich weiß, dass ich auf alles, was ich gemacht habe, auch stolz sein kann. Ich versuche immer, mein Bestes zu zeigen."

Geht das so weiter (und verlängert Lewandowski seinen bis 2023 gültigen Vertrag), dürfte Müller in absehbarer Zeit auch seinen Rekord von insgesamt 365 Bundesliga-Treffern los sein. "Ich fühle mich so gut wie nie zuvor", strahlte Lewandowski und schob eine eindeutige Botschaft hinterher: "Das bedeutet, dass ich auch mit 33 oder 34 oder 35 Jahren meinen besten Fußball zeigen kann - oder sogar noch länger. Und ich weiß, dass ich von diesem ganzen Jahr, in dem ich gearbeitet habe, jetzt profitiert habe. Ich hoffe, das bleibt immer so und wird noch besser."

