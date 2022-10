Lewandowskis Besuch in der Bayern-Kabine

Robert Lewandowski (34) traf auch im Rückspiel gegen den FC Bayern nicht, tauschte anschließend aber immerhin noch ein paar Worte aus.

Von manchen der elf Leute, auf die es letztlich ankam, konnte man das zwar nicht immer behaupten, doch weit über 80.000 Menschen wehrten sich am Mittwochabend im Camp Nou 90 Minuten lang lautstark gegen eine erneute Niederlage gegen den FC Bayern. Auch weit nach Schlusspfiff spendete der Anhang der Blaugrana den weitestgehend blassen Barça-Profis großen Applaus, Robert Lewandowski und Co. nahmen es mit hängenden Köpfen zur Kenntnis.

"Man fühlt natürlich mit", sagte ein etwas besser gelaunter Thomas Müller über seinen langjährigen Weggefährten. "Wenn man weiß, was für ein ehrgeiziger Sportler Lewy ist und was für ein ehrgeiziger Klub Barcelona ist." Und ein klammer dazu. Die Extra-Millionen, die ein Einzug ins Champions-League-Achtelfinale garantiert, hätte der FC Barcelona sehr gut gebrauchen können.

Deutlich zu wenig für den FC Barcelona

Stattdessen spielt der Tabellenzweite aus Spanien wie schon im letzten Jahr ab Februar in der Europa League weiter, deutlich zu wenig für die Ansprüche des Vereins - und die Ansprüche Lewandowskis.

In der Liga trifft der Pole nach Belieben, selbst in der Königsklasse lief es gegen Pilsen und Inter gut. Nur gegen Bayern, ausgerechnet gegen Bayern, blieb "Lewy" zweimal erfolglos und anders als im ersten Duell in der Allianz-Arena dieses Mal sogar gänzlich ohne Abschluss.

Ernüchterung

Probiert hatte es der inzwischen 34-jährige Angreifer mehrfach, sich aber bei jedem Vorstoß die Zähne an Dayout Upamecano und vor allem an Matthijs de Ligt ausgebissen. Auch den erst gegebenen Elfmeter, als de Ligt Lewandowski vermeintlich gefoult hatte, nahm Schiedsrichter Anthony Taylor zu Recht zurück. Ernüchtert, aber von Beifall begleitet verließ Lewandowski schließlich nach 81 wenig ergiebigen Minuten den Platz.

Nachdem er sich nach Schlusspfiff noch mit seinen alten Kollegen auf dem Rasen ausgetauscht hatte, stattete Lewandowski der Gästekabine sogar einen Besuch ab. "Wir haben uns kurz ausgetauscht", berichtete Hasan Salihamidzic, viel mehr wollte der Sportvorstand allerdings nicht verraten. "Wir sind nicht tief in die Materie gegangen." Als "guten Typen" verabschiedete er Lewandowski. "Wir wünschen ihm alles Gute, ist doch klar."