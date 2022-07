Lewandowski zum Leistungstest beim FC Bayern erschienen

Der abwanderungswillige Weltfußballer Robert Lewandowski ist am Dienstagvormittag wie vorgesehen zum Leistungstest beim FC Bayern München erschienen.

Um kurz nach neun Uhr wurde der polnische Angreifer am Krankenhaus Barmherzige Brüder im Stadtteil Nymphenburg vorgefahren, vor ihm waren bereits die Nationalspieler Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sané erschienen. Dem obligatorischen Medizincheck folgten Leistungstests.

Seit Tagen war spekuliert worden, ob und wie Lewandowski mit diesem Pflichttermin umgeht. Den 33-Jährigen zieht es zum FC Barcelona, das hat er bereits mehrfach öffentlich kundgetan. Lewandowski, der beim FC Bayern noch bis 2023 unter Vertrag steht, war am Montagabend nach seinem Urlaub in München eingetroffen.

Am Samstag werden sich die Bayern-Profis ihren Fans in der Allianz-Arena präsentieren. Spannend bleibt die Frage, ob Lewandowski dann noch mit dabei sein wird. Anschließend geht es für den Rekordmeister auf einen einwöchigen Trip in die USA. Als erstes wichtiges Kräftemessen des Sommers steht für den FC Bayern am 30. Juli der DFL-Supercup bei DFB-Pokalsieger RB Leipzig an.

