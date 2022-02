Lewandowski: "Zu oft die falsche Entscheidung getroffen"

Die Bayern haben nach Rückstand doch noch mit 4:1 gegen Fürth gewonnen. Aber über die erste Hälfte wird zu reden sein. Robert Lewandowski freut sich nun auf "zwei normale Wochen".

Die Bayern spielten gegen Fürth eine ganz schwache erste Hälfte, hatten keine zwingende Torchance und lagen gegen den Tabellenletzten mit 0:1 zurück. "Natürlich waren wir damit nicht zufrieden. Wir haben viel Zeit gebraucht, ins Spiel reinzukommen. Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war viel zu langsam, wir haben oft die falsche Entscheidung getroffen", analysierte Robert Lewandowski nach der Partie bei DAZN.

Und Coach Julian Nagelsmann fügte an: "Wir haben keine Power und Dynamik entwickelt, um über die Flügel durchzubrechen. Irgendwann haben wir den ein oder anderen Konter gekriegt, ohne dass Fürth richtig gefährlich wurde, das haben wir noch gut wegverteidigt. Dann kam der Freistoß."

Branimirs Hrgotas Standard fälschte Marcel Sabitzer zur 1:0-Pausenführung für den klaren Underdog ab. In der Pause fand Nagelsmann aber offenbar die richtigen Worte, denn danach zeigten die Münchner ein anderes Gesicht. Auch die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette half dabei. "Die ersten 20 Minuten nach der Pause waren sehr gut", freute sich der Coach.

Lewandowskis Doppelpack bringt die Bayern auf Kurs

Direkt nach Wiederanpfiff traf Lewandowski zum Ausgleich, nach einem Fürther Eigentor zum zwischenzeitlichen 2:1 legte der Pole seinen zweiten Treffer nach. "Wir haben offensiv viel klarer gespielt. Defensiv haben wir auch Fehler gemacht. Aber jetzt kommen zwei normale Wochen, da können wir gut an den Sachen arbeiten, die noch nicht so funktionieren", sagte Lewandowski.

Damit meint er zwei Wochen, in denen unter der Woche kein Spiel für die Münchner ansteht. "Das ist eine gute Zeit zu trainieren und darüber zu sprechen. Was wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, war unser Fußball. In diese Richtung sollten wir gehen." In Summe stand dann eben ein klares 4:1 des Spitzenreiters gegen das Schlusslicht. "Am Ende haben wir auch verdient in der Höhe gewonnen. Natürlich müssen wir das auch, aber es war ein wichtiger Sieg", schloss Nagelsmann ab.