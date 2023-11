Lewandowski: "Wir müssen uns auf die Play-offs konzentrieren und hoffen"

Ernüchterung in Polen: Die Nationalmannschaft um Robert Lewandowski kann sich nicht mehr direkt für die EM qualifizieren. Selbst die Play-offs sind noch nicht sicher erreicht.

Für Polen endete die EM-Qualifikation ernüchternd. Durch das 1:1 im letzten Quali-Spiel gegen Tschechien steht fest: Die Mannschaft um Stürmer Robert Lewandowski hat keine Chance mehr auf einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe E, die zur direkten Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland berechtigen. Nur elf Punkte holte das Team aus acht Partien.

"Natürlich sind wir über die gesamte Qualifikation enttäuscht", sagte Lewandowski nach der Partie im Gespräch mit dem polnischen TV-Sender "TVP Sport". Der Stürmer des FC Barcelona habe dennoch "Fortschritte" und ein "gutes Spiel" seiner Mannschaft gegen Tschechien gesehen. "Wir sind in den Strafraum gekommen, aber es fehlte der letzte Pass."

Selbst die Play-offs wackeln noch - Was machen die Niederlande?

Die direkte Qualifikation hat Polen damit verpasst. Was bleibt, ist die Chance, das EM-Ticket über die Play-offs zu ziehen. Doch selbst die sind dem Team um Trainer Michal Probierz nicht sicher: Die Teilnehmer setzen sich abhängig vom Abschneiden in der Nations League zusammen. Polen wäre nach aktuellem Stand zur Teilnahme berechtigt, hängt aber unter anderem von den Niederlanden ab. Sollte sich die Elftal nicht auf direktem Wege (also über die Qualifikationsgruppe) qualifizieren, so hätte sie Vorzug auf einen Play-off-Platz gegenüber Polen, das damit bei der Endrunde in Deutschland sicher zuschauen müsste.

Viel Konjunktiv also für die polnische Nationalmannschaft. Zumindest etwas mehr Klarheit gibt es am Ende der laufenden Länderspielphase - und vor allem nach den Spielen der Niederlande gegen Irland (Samstag, 20.45 Uhr) und Gibraltar (Dienstag, 20.45 Uhr). "Im Moment müssen wir uns auf die Play-offs konzentrieren und hoffen, dass wir mit einer guten Auslosung und Heimspielen das Glück haben, zur Europameisterschaft zu kommen", sagte Lewandowski.

Die Play-offs zur EM finden im März 2024 statt. Nach aktuellem Stand heißt Polens Play-off-Halbfinalgegner Ukraine. Im Finale würde dann der Sieger aus der Partie zwischen Kroatien und Estland warten.