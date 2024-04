Lewandowski und Polen schlagen EM-Quartier in Hannover auf

Mitte Juni startet die Europameisterschaft in Deutschland - und mittlerweile stehen alle Teilnehmer fest. Das letzte EM-Ticket hat sich vergangene Woche Polen gesichert, das während des Turniers in Hannover wohnen wird.

Die Polen um Barcelonas Top-Mann Robert Lewandowski mussten in der EM-Qualifikation nachsitzen in in die Play-offs. Dort hatte sich die Mannschaft von Trainer Michal Probierz zunächst klar mit 5:1 gegen Estland durch. Das entscheidende Spiel wurde zum Drama - und am Ende feierten die Polen Keeper Wojciech Szczesny, der den letzten Elfmeter von Daniel James parierte und seinem Team damit das EM-Ticket bescherte.

Seither kann Polen für das Turnier in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) planen. Wie am Mittwoch bekannt geworden ist, wird die Mannschaft ihr EM-Quartier in Hannover beziehen. Nationaltrainer Probierz verschaffte sich bei einem Vor-Ort-Termin einen Eindruck, ehe die Entscheidung am Mittwochnachmittag final gefällt wurde.

"Wir hatten schnell einen sehr guten Kontakt. Unser Gelände hat seine Erwartungen, was die Infrastruktur und die Trainingsmöglichkeiten betrifft, mehr als erfüllt", berichtete 96-Akademieleiter Julian Battmer auf der Website des Zweitligisten über den Austausch mit Polens Nationaltrainer.

Hammergruppe für Polen

Weiter sagte Battmer: "Natürlich ehrt es uns, dass der polnische Fußballverband sich für unsere Akademie als Quartier während der EM entschieden hat. Das spricht sehr für die hervorragenden Möglichkeiten, die hier mit der Neugestaltung des Geländes im Jahr 2016 geschaffen worden sind. Wir wollen und werden gute Gastgeber sein."

Für Lewandowski & Co. startet die Europameisterschaft am 16. Juni in Hamburg gegen die Niederlande. In der echten Hammergruppe D bekommt es die Elf von Probierz außerdem mit Turnierfavorit Frankreich sowie Österreich zu tun. Eine Weiterkommen in dieser Gruppe ist für die Polen also durchaus eine echte Hausnummer.