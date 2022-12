Lewandowski übertrifft Pelé und äußert sich kryptisch: "Es ist schwer, das jetzt zu sagen"

Polen hat sich erhobenen Hauptes aus der WM in Katar verabschiedet. Nach dem Aus gegen Frankreich drängt sich nun die Frage nach der Zukunft von Robert Lewandowski auf - der deutete seinen Abschied an.

Erstmals seit 36 Jahren (0:4 gegen Brasilien) - damals noch mit dem legendären Zbigniew Boniek als Führungsfigur - hatten die Polen das Achtelfinale einer WM erreicht. Dass dies glücklich und nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Mexiko geschah, geschenkt. Weniger aus polnischer Sicht, dass Robert Lewandowski, aktuell Hoffnungsträger und Führungsfigur seines Landes, abgeliefert hat.

Zwei Tore glückten dem Ausnahmestürmer in Katar, der bei seiner ersten WM in Russland vor vier Jahren torlos geblieben war. Gegen Saudi-Arabien legte der 34-Jährige einen Treffer auf und sorgte kurz vor Schluss für den 2:0-Endstand - es war nicht nur das 2600. Tor der WM-Geschichte, sondern auch das erste des ehemaligen Bundesliga-Profis bei einer WM überhaupt.

Lewandowski überflügelt Pelé

Und beim 1:3-Achtelfinal-Aus gegen Frankreich erzielte er per Elfmeter sein zweites Tor; es war sein 78. Treffer in seinem 138. Länderspiel, womit er niemand geringeres als Brasiliens Fußball-Ikone Pelé (77/92) übertrumpfte. Lewy rückte damit in die Top 10 der Rekordtorschützen in Länderspielen weltweit ein, teilt sich mit dem Iraker Hussein Saeed (78/137) Platz 9.

Ganz vorne stehen Cristiano Ronaldo (118/194), der Iraner und Ex-Bundesliga-Spieler Ali Daei (109/148) sowie Lionel Messi (94/169). Bester Deutscher ist übrigens Miroslav Klose auf Rang 15 (71/137). So viel zur Historie, doch den Polen brennt gerade die Frage nach Lewandowskis Zukunft unter den Fingernägeln. Der antwortete darauf kryptisch.

"Es ist schwer, das jetzt zu sagen. Von der körperlichen und sportlichen Seite habe ich da keine Angst, aber es gibt verschiedene Dinge, die dazu führen könnten, dass das dies hier die letzte war", sagte der Barça-Stürmer (Vertrag bis 2026) auf der Pressekonferenz nach dem Frankreich-Spiel: "Außerhalb des Fußballs kann es bis so viele Dinge gehen, die entscheidend sein können, ob man im Fußballgeschäft noch glücklich ist."

Eine klare Antwort ließ sich auch Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz nicht entlocken. "Er ist unser Kapitän, er entscheidet selbst. Lasst uns schauen, ob er bis zur nächsten WM weitermacht."

Der 52-Jährige, der Polen im Januar übernommen und lediglich mit einem Vertrag bis zur WM ausgestattet worden war, weiß übrigens selbst nicht, ob er die Rot-Weißen noch weiter betreuen darf. Er verwies aber darauf, dass "wir unsere Hausaufgaben gemacht und die Gruppenphase überstanden" haben: "Das haben wir 36 Jahre nicht geschafft. Aber dann sind wir leider auf den Weltmeister getroffen."