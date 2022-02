Lewandowski überrascht von Salihamidzic-Ansage

Die Abwehr spielte mal wieder zu null. Die individuelle Klasse der Bayern-Profis machte am Ende den Unterschied. Daran wird jetzt gearbeitet. Aber auch außerhalb des Feldes gibt es Klärungsbedarf - gerade was die Zukunft von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski betrifft.

Mit dem Ergebnis konnte der FC Bayern am Samstag in Frankfurt, 1:0, genauso leben wie schon vorige Woche beim 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Wenn auch noch wie an diesem Sonntag die Konkurrenz aus Dortmund Punkte liegenlässt, ist die Welt bei den Münchnern absolut in Ordnung - möchte man meinen. Doch ganz zufrieden sind Trainer Julian Nagelsmann und seine Spieler trotzdem nicht. Weil sie mehr von sich erwarten.

Acht Punkte Vorsprung in der Liga klingen super. Und geben ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Um wieder dorthin zu kommen, wo sich der FCB seines eigenen Anspruchs gemessen selbst sieht: auf fußballerischem Topniveau, das in den vergangenen Wochen etwas gefehlt hatte. Allein aufgrund der beiden jüngsten Siege ist es in München nicht lauter geworden. Die kommenden zwei Partien hingegen werden vielleicht die beiden ersten Prüfsteine in dieser Saison. Gegen das konterstarke Leverkusen und gegen Salzburg im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel.

Das hat Lewandowski im Klub noch niemand so gesagt

In Frankfurt blieben die Bayern immerhin mal wieder ohne Gegentreffer. Sie wirkten stabiler als zuletzt, ausgeglichener und ruhiger am Ball. Wenngleich nicht nur die Defensive im Fokus stehen wird, sondern auch die teils unkreative Offensive, die derzeit mehr von ihren Individualisten Robert Lewandowski und Kingsley Coman lebt. Oder eben wie am Samstag von Joker Leroy Sané.

Ich höre das zum ersten Mal. Robert Lewandowski

Es gibt also nach wie vor einiges zu tun an der Säbener Straße. Und dazu gehört sicherlich, neben den sportlich-fußballerischen Aspekten, auch die Kaderplanung. Gerade wenn es um die drei Granden des Teams geht. Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski, deren Verträge allesamt im Sommer 2023 auslaufen. Der FIFA-Weltfußballer war etwas überrascht, als Hasan Salihamidzic sagte, dass die Bayern ihren Superstürmer keinesfalls abgeben werden. "Er ist wieder auf dem Weg, unsere Mannschaft hoffentlich zu Titeln zu schießen. Deswegen kommt das überhaupt nicht in Frage", so der Sportvorstand bei "Sky".

Das habe ihm, also Lewandowski, so noch keiner im Klub gesagt, meinte er nach dem 1:0-Erfolg. "Ich höre das zum ersten Mal", erklärte der Pole mit einem Lächeln: "Ich bin bei diesem Thema ganz ruhig. In meinem Alter muss man auch ruhig bleiben." Er sei "immer offen", so Lewandowski, doch für ihn zähle nur die Aktualität und der Sport. "Das Vertragsthema ist ein Thema im Hintergrund."

Auch bei Müller und Neuer gibt es noch nichts zu verkünden. Allerdings wissen die Beteiligten ebenfalls: Nebenbaustellen können diese Bayern jetzt nicht gebrauchen.