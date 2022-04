Lewandowski über seine Zukunft: "Nicht so einfach für mich"

Auch bei aller Meistereuphorie: Robert Lewandowski blieb bei Fragen nach seiner Zukunft schwammig. Der Bayern-Stürmer will aber zeitnah Klarheit schaffen.

"Bald passiert etwas“, sagte der 33-Jährige nach dem zehnten Meistertitel des FCB in Folge bei Sky. "Das Einzige, was ich weiß: dass bald ein Treffen kommt." Bisher sei "nichts Besonderes" passiert, er schaue auf die Situation, "was läuft. Es ist nicht so einfach für mich."

Auch bei weiteren Rückfragen blieb Lewandowski vage. Ob er in München bleiben wolle? "Das müssen beide Seiten wissen." Ob er den Eindruck habe, dass ihn der Verein halten wolle? "Das muss man den Verein fragen."

Womit man beispielsweise bei Oliver Kahn wäre. Der Vorstandschef sagte zuletzt: "Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern München bleibt." Zudem sprach Kahn von einem Austausch mit dem Polen und dessen Berater. Lewandowski sei nach den jahrelangen Dauererfolgen mit dem FC Bayern aber auch an einem Punkt seiner Karriere, an dem sich der Pole Gedanken mache, bemerkte Kahn.

Zuletzt war über einen vorzeitigen Abschied zum FC Barcelona spekuliert worden. Kahn hatte einen vorzeitigen Wechsel im Sommer ausgeschlossen, Lewandowskis Vertrag läuft noch bis 2023. Eine vorzeitige Trennung ist bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts dennoch möglich.

Auch Julian Nagelsmann sprach nach dem Titelgewinn über den Torjäger. "Da muss man nicht viele Worte verlieren. Wenn man seine Statistik sieht, da ist es selbstredend, was er für eine Bedeutung für uns hat." Der Pole führt die Bundesliga-Torjägerliste derzeit mit 33 Treffern klar an.