Lewandowski trainiert nur individuell

Robert Lewandowski ist auch am Donnerstag noch nicht ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt. Stattdessen trainierte der Pole individuell.

Während die Trainingseinheit der Mannschaft um elf Uhr begann, betrat Lewandowski erst knapp 20 Minuten später das Trainingsgelände und wärmte sich auf dem Nebenplatz kurz auf. Im Anschluss absolvierte er gemeinsam mit Fitness- und Rehatrainer Simon Martinello eine Laufeinheit. Nach rund einer halben Stunde auf dem Platz verschwand der Stürmer wieder in den Katakomben. Das Mannschaftstraining lief ohne den amtierenden Torschützenkönig weiter und wurde nach rund einer Stunde beendet.

Auch Torhüter Manuel Neuer, der auch am Dienstag auf dem Trainingsplatz gestanden hatte, beendete die Einheit vorzeitig. Eric-Maxim Choupo-Moting, der am Mittwoch noch voll trainierte, fehlte am Donnerstag ganz.

Lewandowski hatte das Training am Dienstag abbrechen müssen und am Mittwoch gar nicht trainiert. Der FC Bayern spricht von einer "kleinen Blessur".