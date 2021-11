Lewandowski schießt Krefeld zum Sieg bei Meister Berlin

Zum Auftakt des 20. Spieltags gelang den Krefeld Pinguine bei Meister Eisbären Berlin beim 5:2-Auswärtserfolg eine faustdicke Überraschung - nicht zuletzt dank eines Oldies.

Krefeld durfte in Berlin einen überraschenden Sieg bejubeln. imago images

Neben dem sportlichen Erfolg war der Sieg in der Hauptstadt auch ein ganz besonderer für sämtliche vier Torschützen der Seidenstädter. So traf Laurin Braun an alter Wirkungsstätte gleich zweimal (35., 58.). Der erst 19-jährige Maciej Rutkowski erzielte mit dem Führungstreffer zum 1:0 (26.) derweil ebenso sein erstes DEL-Tor wie Thomas Olsen, den Krefeld erst jüngst nachverpflichtet hatten. Der Norweger traf zum 5:2-Endstand zugunsten der Gäste (59.).

Und da war ja noch Eduard Lewandowski. Der 41-Jährige war ebenfalls erst vor rund zehn Tagen vom viertklassigen ECW Sande zurück in die DEL geholt worden und erzielte mit dem Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 (50.) letztlich sogar den Gamewinner. Zuvor hatte der Ex-Nationalspieler Rutkowskis Treffer aufgelegt.

Lewandowski hatte zwischen 2000 und 2018 fast 600 DEL-Spiele bestritten. Zwischen 2008 und 2015 hatte der Stürmer in der russischen KHL gespielt. Krefeld verbesserte sich durch den Überraschungserfolg zunächst auf Rang zwölf.