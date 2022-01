Lewandowski schießt Köln ab - Leipzig beendet Auswärtsmisere - Bayer Dritter trotz Sommers Riecher

Am Samstagnachmittag fertigte der FC Bayern die Kölner ab. Wolfsburg verlor zwar gegen Hertha nicht, verpasste aber auch einen Befreiungsschlag. Mainz und Union Berlin durften hingegen Heimsiege feiern.

Die Abendpartie zwischen Gladbach und Leverkusen hatte schon vor Anpfiff eine Überraschung parat. Der spätestens im Sommer scheidende Matthias Ginter musste sich mit der Bank begnügen, Winterneuzugang Friedrich nahm seine Position ein. Der Nationalspieler sah von außen eine chancenarme erste Hälfte, lediglich Neuhaus (16.) und Diaby (25.) sorgten für etwas Aufregung. In der 49. Minute bekam Bellarabi einen schmeichelhaften Elfmeter nach Zweikampf mit Friedrich zugesprochen. Sommer parierte gegen Schick - bitter für die Fohlen, dass bei der anschließenden Ecke Andrich eben doch auf 1:0 stellte (51.). Die Partie nahm nun an Fahrt auf: Nach einer Freistoßflanke machte Bayer den Sack scheinbar zu, Schick war nach Hincapies Kopfball wohl als Letzter am Ball (74.). Elvedi sorgte aber nach einer Ecke für Gladbach wieder für Hoffnung (81.), doch nach Foul von Beyer an Wirtz gab's wieder Elfmeter - den Sommer gegen Demirbay erneut parierte! Der Ausgleich sollte dennoch nicht mehr gelingen. Leverkusen rückt nach dem 2:1-Sieg auf Rang drei vor.

Lewandowski schlägt dreimal zu - neuer Ligarekord für den FCB

Bei den Bayern kehrten Neuer und Tolisso in die Startelf für das Spiel in Köln zurück. Es war aber mal wieder Lewandowski, der zunächst im Mittelpunkt stand: Bereits in der 9. Minute verwandelte er nach Müllers Steilpass eiskalt, sein 21. Saisontreffer. In der 25. Minute kombinierte sich der FCB traumhaft zum 2:0, Tolisso jagte das Leder letztlich mit links in den Winkel. Sechs Minuten später schöpften die Kölner Hoffnung, doch Uths Treffer wurde wegen Abseits einkassiert. In der 62. Minute machte dann Lewandowski mit seinem zweiten Treffer alles klar, schnürte nach Sanés Traum-Vorarbeit sogar den Dreierpack zum 4:0-Endstand (300. Bundesligator). Nebenbei stellte der FCB einen neuen Bundesligarekord auf - in 66 Spielen in Folge trafen die Münchner jedes Mal.

Ein Ex-Hoffenheimer ärgert die TSG

Union-Coach Urs Fischer nahm vor der Partie gegen das seit sieben Spielen ungeschlagene Hoffenheim fünf Änderungen vor, unter anderem durfte Neuzugang Heintz als Friedrich-Ersatz ran. Auch Baumgartl war neu dabei, machte aber in der 16. Minute eine unglückliche Figur. Eine Flanke von Bebou fälschte er unglücklich ins eigene Tor ab. Ähnlich erging es auch Hoffenheims Keeper Baumann: Voglsammers Kopfball wäre von der Latte zurück ins Feld gesprungen, doch Baumann lenkte ihn mit der Schulter ins eigene Tor ab (22.). Zählbares gab es dann erst wieder nach der Pause zu vermelden, der Ex-Hoffenheimer Prömel staubte nach Kruses Lattenschuss ab - 2:1 für die Köpenicker (73.), das reichte ihnen zum Sieg. Hoffenheims starke Serie ist damit beendet. Union spielt hingegen um die Champions-League-Plätze mit.

Zwei knifflige Szenen, aber keine Tore in Wolfsburg

Acht Pflichtspiele in Folge hatte Wolfsburg verloren, gegen Hertha sollte endlich ein Sieg her. Die Wölfe waren das bessere Team und erarbeiteten sich einige gute Chancen (Waldschmidt, Weghorst), ehe Referee Hartmann gleich zweimal strittige Entscheidungen traf. Erst verweigerte er Steffen einen Elfmeter nach einem Zweikampf mit Torunarigha (39.), dann verweigerte er Hertha wegen eines leichten Schubsers von Ekkelenkamp gegen Roussillon ein Tor - Stark hatte daraufhin eingeköpft (43.). Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen, Chancen blieben aber Mangelware. Letztlich stand ein torloses Remis auf der Anzeigetafel, kein wirklicher Befreiungsschlag also für die Niedersachsen.

RB beendet die Horrorserie beim Lieblingsgegner

Gegen Angstgegner Leipzig setzte VfB-Coach Matarazzo auf den 18-jährigen Tibidi, der sein Startelfdebüt feierte. Die seit elf Auswärtsspielen sieglosen Leipziger, die kurz vor Anpfiff den verletzten Szoboszlai ersetzen mussten, erwischten einen Topstart. André Silva verwandelte einen Handelfmeter zur frühen Führung (11.), zum elften Mal in Folge traf er vom Punkt - in der Bundesliga ist der Angreifer noch ohne Fehlschuss. Der VfB ließ den Kopf nicht hängen und bemühte sich bis zur Pause um den Ausgleich, doch die ganz klaren Chancen blieben aus. Wenige Minuten nach der Pause hatte Kalajdzic die dicke Chance zum Ausgleich, Gulacsi parierte reflexartig - ebenso wie gegen Antons Kopfball (68.). Mitten in die VfB-Drangphase traf Nkunku zum 2:0, sein neunter Treffer bei neun Vorlagen. Es war die Entscheidung in Stuttgart, die Auswärtsmisere der Sachsen ist damit passé. Der VfB blieb zum vierten Mal in Folge ohne eigenen Treffer.

Elferstreit bei Bochum - Rückkehrer St. Juste entscheidet die Partie

Mainz konnte gegen Bochum doch auf Niakhaté zurückgreifen. In der 31. Minute stand aber dessen Abwehrkollege Bell im Fokus: Sein Foul an Polter führte zum Elfmeter, Pantovic und der Gefoulte stritten sich anschließend um die Ausführung. Polter setzte sich durch - und scheiterte kläglich an Keeper Zentner. Kurz nach der Pause schlug dann Mainz zu: Burkardt legte auf für St. Juste, der Verteidiger stand bei seinem Comeback nach Schulterverletzung völlig blank und schob aus elf Metern links unten ein. In der 72. Minute dann die Gelegenheit für den VfL: Antwi-Adjei kam nach schnell ausgeführtem Einwurf im Strafraum zum Abschluss. Aus rund zehn Metern schoss er aber drüber. Letztlich ging Mainz als Sieger hervor und feierte nach zwei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis - auch, weil Zentner den letzten Schuss von VfL-Neuzugang Locadia klasse entschärfte.

Bereits am Freitagabend hatte der BVB klar gegen den SC Freiburg gewonnen, gleich zwei Spieler schnürten einen Doppelpack.