Lewandowski legt nach: "Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern?"

Robert Lewandowski (33) will seinen Abgang vom FC Bayern erzwingen. In einem weiteren Interview legte der Pole nun nach.

Seine Zeit beim FC Bayern gehe zu Ende, hatte Robert Lewandowski erst vor wenigen Tagen im Kreise der polnischen Nationalmannschaft behauptet. "Nach dem, was in den letzten Monaten passiert ist, kann ich mir eine weitere gute Zusammenarbeit mit dem Verein nicht vorstellen."

Die Münchner reagierten überrascht darüber, dass ihr Top-Stürmer, dessen Vertrag 2023 ausläuft, den Weg über die Öffentlichkeit geht. "Vertrag ist Vertrag", antwortete etwa Präsident Herbert Hainer. "Wo kommen wir denn da hin, wenn ein Spieler einen Vertrag vorzeitig beenden kann?"

Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte. Robert Lewandowski

Und als wäre nichts gewesen, legte Lewandowski nun gleich nochmal nach. In einem Podcast des polnischen Sportportals "Onet Sport" sagte er: "Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte." Sie, also die Bayern-Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, die Lewandowski nicht namentlich nannte, "wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Etwas in mir ist erloschen. Es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen."

Jetzt glaubt der 33-Jährige, dass ihm der FCB keine Steine in den Weg legen sollte für seinen gewünschten Wechsel zum FC Barcelona. "Wozu?", fragt er. "Was für ein Spieler will dann zum FC Bayern kommen, wenn er weiß, dass ihm so etwas passieren könnte?" Ein Wechselveto wäre aus seiner Sicht ein undankbares Verhalten des Rekordmeisters: "Wo bleiben da Loyalität und Respekt? Ich war immer bereit, ich habe acht schöne Jahre hier verbracht, ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, und ich möchte, dass es so in meinem Kopf bleibt."

Ob Lewandowski seinen Wechselwunsch erfüllt bekommt oder nicht, klar ist schon jetzt: "wunderbar" wird kein Bayern-Fan dieses Kapitel - zumindest dessen mögliches Ende - in Erinnerung behalten.