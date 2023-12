Lewandowski: "Kann noch drei, vier Jahre spielen"

Obwohl Robert Lewandowski in diesem Jahr 35 Jahre alt wurde, denkt der Angreifer noch lange nicht an ein Karriereende. "Ich habe immer noch dieses Gefühl und diese Leidenschaft in mir. Ich denke, ich kann noch drei oder vier Jahre Fußball spielen, denn ich fühle mich körperlich sehr gut", so der Pole im Interview mit der "Marca". In diesem offenbarte er auch, dass er eine Entwicklung beim FC Barcelona erkennt. "Letztes Jahr oder vor zwei Jahren, als ich noch nicht hier war, habe ich gesehen, dass es viele Probleme rund um den Verein gab, aber jetzt denke ich, dass wir in die richtige Richtung gehen", erklärt Lewandowski.