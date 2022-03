Lewandowski gegen Union einsatzbereit - Goretzka vor Kader-Comeback

Der FC Bayern kann gegen Union Berlin am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Robert Lewandowski setzen. Auch Leon Goretzka soll ins Aufgebot zurückkehren.

Lewandowski hatte am Donnerstag nur individuell trainiert und nicht am Mannschaftstraining teilgenommen, weil er sich eine leichte Innenbandreizung im rechten Knie zugezogen hatte. Doch am Freitag gab Cheftrainer Julian Nagelsmann Entwarnung: Der Stürmer steht für das Heimspiel gegen Union, für das der Rekordmeister 35.000 Zuschauer in die Allianz Arena lassen darf, zur Verfügung. "Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er hat sich heute gut bewegt", beschrieb Nagelsmann die Trainingseindrücke.

Gleiches gilt für Eric Maxim Choupo-Moting, der am Donnerstag leicht erkältet komplett im Training gefehlt hatte, aber einsatzbereit ist. Auch Corentin Tolisso (nach Muskelfaserriss) ist wieder eine Alternative.

Leon Goretzka wird ebenfalls wieder im Kader stehen, soll nach seiner rund viermonatigen Verletzungspause aber noch nicht eingesetzt werden und erst nach der Länderspielpause wieder eingreifen. "Es ist ein bedeutendes Spiel", betonte Nagelsmann. "Es geht darum, seine Energie mitzunehmen, den Siegeswillen, den er hat."

Keine Optionen sind derweil Alphonso Davies ("Wir können die Belastung leicht steigern"), Niklas Süle und Benjamin Pavard. Der Franzose hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich in Isolation. Süle hat einen Muskelfaserriss erlitten. Die Verletzung im rechten, hinteren Oberschenkel zog sich der künftige Dortmunder im Training am Mittwoch zu. "In der Defensive werden wir ein bisschen was umbauen müssen", so Nagelsmann. "Ich habe schon Lösungen im Kopf, für welche ich mich entscheide, weiß ich noch nicht genau."