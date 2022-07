Lewandowski: "Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens"

Der Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona verlief alles andere als geräuschlos. Der Pole gibt zu, dass ihm die Entscheidung zum Wechsel nicht leicht fiel und zeigt sich bemüht, die Wogen zu glätten.

"Die letzten Wochen waren schon schwierig", gestand der Ausnahmestürmer gegenüber "Bild", ergänzte aber zugleich, dass ihm seine Erfahrung geholfen habe, mit der Situation umzugehen. "Ich konnte verstehen, was passiert, was gesagt, geschrieben und berichtet wird. Ich will speziell die letzte Woche vergessen."

Ins Detail ging der FIFA-Weltfußballer nicht, seinen eigenen Anteil am Theater wollte er aber auch nicht kleinreden. "Ich habe gesagt, dass beide Seiten Dinge gemacht haben, die unnötig waren. Aber vielleicht mussten eben gewisse Dinge passieren, damit der Wechsel am Ende möglich war", führte Lewandowski aus und stellte fest: "Ich denke, dass nun beide Seiten zufrieden sind. Bayern bekommt viel Geld, ich darf nach Barcelona." Ähnlich hatte sich am morgen auch sein Berater Pini Zahavi geäußert.

Lewandowski wiederum sprach die Hoffnung aus, dass "wir mit etwas Abstand das, was die vergangenen Wochen passiert ist, vergessen können. Es waren unnötige Dinge dabei, von beiden Seiten. Deswegen soll kein Schatten über meiner Zeit beim FC Bayern liegen."

Lewandowski wagt etwas Neues

Nach dem wochenlangen Hickhack kam es Freitagnacht zur Einigung - und Lewandowski zeigt sich darüber "glücklich. Ich freue mich, dass ich schnell wieder bei Barcelona auf den Platz kann. Ich wollte noch in einer anderen Liga als der Bundesliga spielen, diese Entscheidung stand für mich schon lange fest."

Lewandowski betonte, dass er und seine Familie noch einmal etwas Neues wagen wollten - und sie dafür auch mit Blick auf die bevorstehende Einschulung von Tochter Klara keine Zeit mehr hatten. "Wenn nicht jetzt, dann wäre das wohl nie mehr gegangen. Es war eine einmalige Chance. Aber ich muss betonen: Es war die schwierigste Entscheidung meines Lebens."

Trotz seines hohen Fußballer-Alters zählt sich der Pole aber noch längst nicht zum alten Eisen, vielmehr will er noch lange auf Top-Niveau kicken: "Ich fühle mich körperlich und mental sehr stark. Barcelona hat das genauso gesehen, selbst 2026 muss nicht Schluss sein." Das Ende seiner Münchner Zeit ist indes schon ganz nah, doch die wird ihm im Gedächtnis bleiben. "Wir haben gemeinsam Geschichte geschrieben, das werde ich nie vergessen."

Sein Fokus liegt nun aber auf dem FC Barcelona, mit dem er große Ziele verfolgt. Den Katalanen konstatierte er "unglaubliches Potenzial", auch habe die Blaugrana "gute Transfers getätigt" und sei "auf dem richtigen Weg zurück nach oben".