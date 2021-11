Lewandowski erklärt Fehlschuss - und denkt nicht an Haaland

So lässig können nur wenige einen Elfmeter-Fehlschuss geraderücken: Bayern-Torjäger Robert Lewandowski genoss sein Jubiläumsspiel - und sprach danach auch über Erling Haaland.

Dass sein 100. Champions-League-Spiel bevorsteht, das wusste Robert Lewandowski vor dem Anpfiff gegen Benfica Lissabon nicht mit letzter Gewissheit. "Ich denke ja", habe er Julian Nagelsmann geantwortet, als der ihn nach dem Jubiläum gefragt hatte. "Habe ich schon mal gehört."

Am Ende beging es Lewandowski gebührend: Mit einem Dreierpack - seinen Toren 79 bis 81 in der Königsklasse - schoss er den FC Bayern ins Achtelfinale. Alles perfekt also? "Perfekt?", fragte der Torjäger nach dem 5:2-Sieg bei "Prime Video" zurück, "das weiß ich nicht: Ich habe einen Elfmeter verschossen."

Lewandowski: "Ich habe genau gesehen, wo der Torwart liegt"

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte er Benfica-Keeper Odysseas Vlachodimos einen Handelfmeter in die Arme geschoben. "Ich habe einfach falsch geschossen, das war mein Fehler", gestand er und erklärte seinen ersten Fehlschuss seit dem 5. Februar so: "Ich habe genau gesehen, wo der Torwart liegt, aber trotzdem nicht in die richtige Richtung geschossen."

Doch das könne "mal passieren", im Spiel habe er ohnehin "nicht viel darüber nachgedacht". Besser, es passiere jetzt als später im Wettbewerb. Mit acht Toren nach vier Spielen führt er die Champions-League-Torjägerliste sowieso klar an, der Hunger des Golden-Shoe-Gewinners und Weltfußballers scheint ungebrochen.

Dabei war Lewandowski in den ersten 25 Minuten laut Nagelsmann noch "extrem unzufrieden" gewesen, "weil er wenige Bälle bekommen hat". Doch er blieb "geduldig" (Lewandowski), nahm "das Heft des Handels in die Hand" (Nagelsmann) - und mischte dann bis zum Schluss beschwingt mit, ließ auch mal Bälle geschickt durch, betätigte sich als Vorbereiter und arbeitete unermüdlich in der Defensive mit.

Haaland? "Ich bin auf einem anderen Niveau im Leben"

"Ich fühle mich körperlich sehr gut, deswegen muss ich nicht ausgewechselt werden", lachte er nach seinem elften Bayern-Pflichtspiel in dieser Saison über die volle Distanz (bei vier vorzeitigen Auswechslungen). Und das bevorstehende Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker)? Davor gebe es ja noch drei spielfreie Tage. Das sei ein "großer Unterschied".

In der aktuellen Form würde an Lewandowski wohl nicht mal Erling Haaland vorbeikommen, in dessen Gerüchtewolke auch der Name FC Bayern immer wieder fällt. "Ich denke an mich selbst", kommentierte Lewandowski die Spekulationen um den BVB-Angreifer. "Klar, das ist ein junger Stürmer. Aber ich bin zehn oder elf Jahre älter und ein bisschen auf einem anderen Niveau im Leben."

Es sei "klar", dass viele Klubs einen im Blick hätten, der "so viele Tore schießt". Aber: "Das Wichtigste ist, was ich auf dem Feld mache und dort zeige." Haaland hat es am Dienstag womöglich auch gesehen.