Lewandowski erhält "Golden Shoe" in Barcelona - Müller und Kahn gratulieren

Am Mittwoch wurde dem früheren Bayern-Goalgetter die Trophäe des "Golden Shoe" in Barcelona feierlich überreicht. Die Gratulanten kommen aus München.

Bester Torschütze 2021/22 in Europa: Robert Lewandowski. AFP via Getty Images

Thomas Müller (33) macht es folkloristisch auf Bayrisch und weltmännisch auf Englisch, in jedem Fall einnehmend-sympathisch. Mit einem von einem breiten Lächeln unterlegten "Servus" und einem Wink mit der rechten Hand begrüßt er seinen früheren Mitspieler Robert Lewandowski (34) per Video.

Nichts Besonderes für dich, aber höchst verdient. Thomas Müller

Den Anlass formuliert er in englischer Sprache und mit diesem Inhalt: "Nichts Besonderes für dich, aber höchst verdient", und jetzt auf Deutsch: "Der Goldene Schuh 2022, Gratulation." Digital schüttelt Müller dem früheren Torjäger des FC Bayern die Hand und verabschiedet sich: "Mein Freund."

Diese Grußbotschaft wurde bei der Ehrung Lewandowskis in Barcelona an diesem Mittwoch eingespielt. Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft, mittlerweile in Diensten des FC Barcelona, hatte sich diese Trophäe mit 35 Bundesliga-Treffern gesichert, wie schon 2021, als er Gerd Müllers seit 1972 bestehenden 40-Tore-Rekord um einen Treffer erhöht hatte. Damals hatte der kicker die Gala in der Erlebniswelt des FC Bayern ausgerichtet, nun fand sie in Lewandowskis neuer Heimat Barcelona statt.

Kahn über Lewandowski: "Wir werden ihn nie vergessen"

Auch Oliver Kahn übermittelte Lewandowski, der von 2014 bis 2022 die Nummer 9 des FC Bayern gewesen war, Worte der Anerkennung. "Ich gratuliere Robert Lewandowski im Namen des FC Bayern herzlich zum Goldenen Schuh, den er zum zweiten Mal gewonnen hat", schrieb der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG. "Mit seinen 35 Toren, die er vergangene Saison für den FC Bayern erzielt hat, ist diese Auszeichnung mehr als verdient. Der FC Bayern hat mit Robert acht Jahre lang Geschichte geschrieben, wir werden ihn nie vergessen und wünschen ihm auch bei seinem neuen Club FC Barcelona für seine Zukunft weiterhin alles Gute!"

Karlheinz Wild

Das Ranking für den Goldenen Schuh wird von dem Verbund European Sports Media (ESM) erstellt und im Wesentlichen vom kicker organisiert. ESM und kicker waren Partner der Preisverleihung durch die spanische "Marca". Im Vorjahr war Lewandowski im FC-Bayern-Museum in der Allianz-Arena vom kicker im Rahmen einer Live-Sendung von Sky ausgezeichnet worden.