Lewandowski-Einsatz in Freiburg fraglich - Neue Probleme bei Goretzka

Vor dem Champions-League-Viertelfinale reist der FC Bayern zum SC Freiburg. Mit welchem Personal, ließ Julian Nagelsmann offen.

Als ratsam erachtet es Julian Nagelsmann, "das neue Stadion von Freiburg so einzuweihen, dass wir da auch versuchen zu gewinnen". Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert der FC Bayern erstmals im Europa-Park-Stadion des SC und will dort vorlegen, bevor Borussia Dortmund am Abend RB Leipzig empfängt.

Mit welcher Elf die Münchner im Breisgau auflaufen, dürfte bis kurz vor Anpfiff offen bleiben. Zum einen steht mancher Spieler auf der Kippe, zum anderen das Champions-League-Viertelfinale bei Villarreal am Mittwoch an. "Wir würden einen Fehler machen, wenn wir zu viele Spieler schonen", betont Nagelsmann.

Trotzdem könnte der FCB-Trainer um den einen oder anderen Wechsel nicht umherkommen. Robert Lewandowski plagen Probleme an der Rippe, die Zweikämpfe nicht zulassen. "Das ist schon eine unangenehme Stelle", sagt Nagelsmann und kündigt eine Entscheidung für den Spieltag an. "Wir gehen kein Risiko ein. Ich gehe schon davon aus, dass er im Kader sein wird."

Unerwartet auf der Kippe steht möglicherweise Leon Goretzka, der seine langanhaltenden Patellasehnenprobleme zuletzt zwar auskuriert und wieder voll mittrainiert hatte, den nun aber muskuläre Probleme an der Hüfte bremsen. "Ich würde ihn gerne spielen lassen", sagt Nagelsmann, "aber da müssen wir gucken."

Niklas Süle, vor der Länderspielphase mit einem leichten Muskelfaserriss außer Gefecht, soll "auf jeden Fall Spielzeit bekommen", kündigt Nagelsmann an. Ob der Innenverteidiger beginnt, bleibt aber ebenfalls offen. Gleiches gilt für Joshua Kimmich, der nach wie vor Nachwuchs erwartet. Beim Sechser haben Verein und Spieler eine Deadline festgelegt am Samstag, möglicherweise reist Kimmich nach.