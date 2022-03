Lewandowski bricht Bayern-Training ab

Der FC Bayern sorgt sich um Robert Lewandowski. Der Torjäger musste das Training am Dienstag vorzeitig beenden.

Nach einem Torschuss ging Lewandowski ohne Einwirkung eines anderen Spielers zu Boden und verschwand mit hängendem Kopf vorzeitig in der Kabine. Die Einheit war für ihn damit schon nach rund einer halben Stunde beendet. Ob sich Lewandowski schlimmer wehgetan hat, ist unklar.

Der amtierende Torschützenkönig führt die Bundesliga-Torjägerliste mit 29 Toren aus 26 Spielen bereits wieder mit großem Vorsprung an und ist nach seinem Dreierpack im Achtelfinalrückspiel gegen RB Salzburg (7:1) auch bester Torschütze der laufenden Champions-League-Saison.

Gar nicht im Training dabei war Kapitän Manuel Neuer. Doch das war kein Grund zur Sorge: Er fehlte aus Gründen der Belastungssteuerung. Nach seiner Knie-OP hatte Neuer erst gegen Salzburg sein Comeback gegeben.

Goretzka und Tolisso zurück

Dafür nahm Leon Goretzka nach monatelanger Zwangspause wegen Problemen an der Patellasehne erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Letztmals hatte der Nationalspieler am 4. Dezember beim 3:2-Sieg in Dortmund ein Pflichtspiel bestritten. Auch Corentin Tolisso konnte nach seinem Muskelfaserriss am Dienstag wieder mitwirken. Alphonso Davies trainierte weiterhin individuell.