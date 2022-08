Lewandowski braucht keine Minute: Barça feiert klaren Erfolg bei La Real

LaLiga - Highlights by DAZN 22.08.2022

6:23Robert Lewandowski hat mit dem FC Barcelona den ersten Saisonsieg eingefahren. Beim 4:1 in San Sebastian trug sich der Pole an seinem Geburtstag zweimal in die Torschützenliste ein - für den ersten Treffer benötigte er 45 Sekunden. Auch Marc-André ter Stegen und Joker Ansu Fati waren gut aufgelegt.