Lewandowski bekennt sich zum FC Barcelona

Seit zwei Jahren spielt Robert Lewandowski beim FC Barcelona, zuletzt hatte es aber immer mal wieder Spekulationen über den 35-Jährigen gegeben. Nun räumte Lewandowski damit auf und bestätigte in einem Interview mit dem polnischen Meczyki, dass er in der kommenden Saison weiterhin für die Blaugarana stürmen will. "Mir ist alles klar. Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich bleibe in Barcelona."