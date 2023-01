Leverkusens Überfälle: "... dann hat jeder Angst in der Bundesliga"

Mit dem 3:2 in Mönchengladbach hat Bayer Leverkusen bereits den vierten Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren. Der Schlüssel, mit der die Werkself im Borussia-Park zum Erfolg kam: überfallartige Gegenstöße, bei denen die Leverkusener Offensive ihr Tempo ausspielte. Ist das das Rezept, mit dem Bayer das Feld jetzt von hinten aufrollt?

In der 21. Minute brach es zum ersten Mal über Borussia Mönchengladbach herein. Jeremie Frimpong trat auf der rechten Seite an, Sekunden später scheiterte Adam Hlozek zwar am Pfosten, doch Mitchel Bakker ließ sich nicht zweimal bitten und staubte ab. Der Leverkusener Zug war angerollt und sollte sich an diesem Abend nicht mehr bremsen lassen.

Wann auch immer den Gladbachern Fehler unterliefen: Die Werkself verstand es stets aufs Neue, der Borussia mit gezielten und überfallartigen Gegenstößen Probleme zu bereiten. Ein Mittel, das sich wie ein roter Faden durch die 90 Minuten zog und Bayer letztendlich zu den ersten drei Punkten des neuen Jahres verhalf.

"Wir haben die lange Winterpause genutzt und viel im Detail gearbeitet", sagte Torhüter Lukas Hradecky nach der Partie und schickte dann noch einen Satz hinterher, der von großem Selbstvertrauen zeugte: "Wenn wir die Gegner so bespielen können, dass sie Eins-gegen-eins gegen unsere Leute spielen müssen, dann hat jeder Angst in der Bundesliga."

Wir haben diese Qualität, und wir müssen sie nutzen. Xabi Alonso

Tatsächlich ist das immense Tempo, das Spieler wie Frimpong, Moussa Diaby und Amine Adli mitbringen, für die gegnerischen Abwehrreihen nur schwer zu verteidigen. Auch Gladbachs Trainer Daniel Farke hielt nach dem 2:3 am Sonntagabend fest, dass Bayer eine der besten Konter-Mannschaften Deutschland sei - "wenn nicht sogar Europas", so Farke. Sind diese Umschaltsituationen aber auch das, was für das Leverkusener Spiel in den nächsten Wochen und Monaten stilbildend sein soll?

"Es ist auch Fußball", sagte Xabi Alonso, der zeit seiner Spieler-Karriere in aller Regel für Teams spielte, die sich über Ballbesitz definierten. Für den 41-Jährigen ist klar: "Wir haben diese Qualität, und wir müssen sie nutzen." Das tat seine Mannschaft im Borussia-Park - und deshalb ist Leverkusen nun in der oberen Hälfte der Tabelle angekommen.