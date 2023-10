Leverkusens Tapsoba sagt Länderspielreise ab

Die Bundesliga macht einige Tage Pause, es stehen Länderspiele auf dem Programm. Nicht allerdings für Edmond Tapsoba, der verletzt passen muss.

Wegen einer Sehnen-Entzündung im linken Sprunggelenk musste Leverkusens Innenverteidiger Edmond Tapsoba die Länderspielreise am Sonntag kurzfristig absagen. Am Montag begann die Abstellungsperiode, der 24-Jährige war für Burkina Faso nominiert worden. Für sein Land lief der Defensivmann bisher 37-mal auf (ein Tor).

Tapsoba wäre in zwei Begegnungen - am 13. Oktober gegen Äquatorialguinea und am 17. Oktober gegen Mauretanien - jeweils in Casablanca mit seinem Land gefordert gewesen. Aber nach dem 2:1-Erfolg der Werkself am Donnerstag in der Europa League auf Kunstrasen in Molde klagte er bereits über Probleme, er musste in Norwegen das Spielfeld in der 70. Minute verlassen.

Einige Tage später konnte der Defensivmann im Rheinderby gegen den 1. FC Köln aber wieder mitwirken. Auch beim 3:0-Heimsieg musste Tapsoba jedoch frühzeitig vom Feld, wurde aufgrund derselben Probleme im Sprunggelenk in der 71. Spielminute ausgewechselt und durch Piero Hincapie ersetzt.

Tapsoba absolut gesetzt bei Bayer

Tapsoba ist im Defensivverbund der Leverkusener absolut gesetzt, bestritt bisher alle sieben Bundesliga-Spiele, die zwei Europa-League-Duelle und den Auftritt im Pokal beim FC Teutonia Ottensen (8:0) von Beginn an. Er hat also ebenfalls seinen Anteil am starken Start der Werkself in die neue Saison. In der Bundesliga steht Bayer 04 nach sieben Spieltagen mit 19 von 21 möglichen Punkten an der Tabellenspitze vor dem Überraschungsteam VfB Stuttgart und Meister Bayern München.

Nun macht das deutsche Oberhaus aber erst einmal einige Tage Pause, was Tapsoba die Möglichkeit gibt, seine Verletzung auszukurieren. Eine Ausfallzeitraum nannte Leverkusen am Montag nicht. Weiter geht es für Leverkusen am 21. Oktober (15.30 Uhr) mit dem Gastspiel beim VfL Wolfsburg.